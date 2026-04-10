¿Por qué el fenómeno de "El Niño" en 2026 puede ser el más fuerte en 150 años?

De acuerdo a especialistas, a finales de este año el fenómeno de “El Niño” pondrá a prueba la adaptación de la población.

Según el doctor Paul Roundy, esta situación descontrolará los patrones de lluvia y temperaturas en diversos continentes durante los próximos dieciocho meses.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), "El Niño" es un sistema natural que cambia las temperaturas del océano Pacífico tropical.

Este fenómeno forma parte del ciclo climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), el cual tiene tres fases principales:

El Niño: calentamiento anormal de las aguas del Pacífico.

La Niña: enfriamiento de esas mismas aguas.

Fase neutral: condiciones cercanas al promedio.

Riesgos del fenómeno de El Niño en 2026

De acuerdo al pronóstico de este año de las oficinas meteorológicas oficiales, como la National Oceanic and Atmospheric Administration Home (NOAA), hay una probabilidad del 62 % para el desarrollo de este fenómeno climático.

Se prevé que “El Niño” afecte la vida cotidiana de la población costera, especialmente la que depende del turismo; es por tal razón que se recomienda prepararse y adaptarse a estos cambios, aseguran los especialistas, ya que habrá cambios climáticos extremos y variables. Asimismo, el evento climatológico se clasifica en categoría “super”, que sucede cuando las temperaturas en el Pacífico tropical superan los dos grados.

Entre los principales cambios climáticos de riesgo que provocará “El Niño” se encuentran:

Lluvias intensas en algunas regiones.

Sequías en otras zonas

Aumento en las temperaturas globales.

Playas y el fenómeno de El Niño

Uno de los principales lugares que se verían afectados son las playas, ya que las marejadas serán persistentes y potentes hacia las playas.

Las personas que especialmente deben tener precaución son quienes practican los deportes acuáticos; asimismo, se encienden las probabilidades de presentarse inundaciones.

La OMM también advierte en sus reportes recientes que el calentamiento de las aguas del Pacífico podría alcanzar niveles récord durante el verano u otoño de 2026, lo que refuerza con urgencia llevar a cabo planes de seguridad a nivel internacional.

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