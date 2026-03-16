El Kremlin guarda silencio ante versiones de traslado a Moscú del nuevo líder iraní

El Kremlin evitó comentar los informes de prensa que hablan de un posible traslado a Moscú del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, para recibir un tratamiento luego de que resultara herido en los ataques de Estados Unidos e Israel en los que murió su padre, Ali Jamenei.

“No comentamos tales informaciones”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Previamente, el periódico kuwaití Al Jarida escribió que Jamenei habría sido trasladado en secreto a Moscú en un avión militar ruso para ser operado de las heridas que tenía tras uno de los ataques estadounidense-israelí.

Putin felicitó a Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Ali Jamenei, con su nombramiento como líder supremo de Irán hace una semana.

Según el jefe del Kremlin, la muerte de Alí Jamenei en la operación iniciada en la República Islámica por Estados Unidos e Israel fue un “cínico asesinato” que contradice todas las normas de la moral humana.

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MB

