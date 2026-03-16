Cuba sufre nuevo apagón nacional; investigan falla en el sistema eléctrico

Cuba registró este lunes un nuevo apagón a nivel nacional, el sexto que enfrenta el país en aproximadamente año y medio, según informó el Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

"Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", explicó en redes sociales en Minem.

Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El SEN se desconecta de nuevo por completo apenas una semana después de un apagón masivo que dejó a seis millones de cubanos sin corriente. Se trata del primero de carácter nacional bajo el bloqueo petrolero, una condición que puede afectar la rapidez de la recuperación, según los expertos.

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