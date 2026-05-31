Explosión en edificio en Myanmar deja decenas de muertos y heridos (VIDEOS)

Una potente explosión sacudió este domingo la aldea de Kaung Tat, en el noreste de Myanmar , causando una tragedia que dejó entre 46 y 59 muertos, según distintas fuentes, entre ellos varios niños.

Explosión accidental en almacén de explosivos

El estallido, seguido por una densa columna de humo negro, habría sido accidental y se produjo en un edificio donde se almacenaban explosivos destinados a actividades mineras.

Equipos de rescate y autoridades informaron de unos 70 heridos, mientras que cerca de un centenar de viviendas sufrieron graves daños.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas exactas del incidente y no descartan que aún haya personas atrapadas bajo los escombros.

�� Massive explosion at gelignite warehouse in northeastern Myanmar kills at least 55 people including children



70+ injured, over 100 homes destroyed in Kaungtup village. Ta'ang National Liberation Army warehouse blast ripping through the area pic.twitter.com/d6H8rRwhJU— HUSSEIN (@PulseOrbit) May 31, 2026

Testimonios relatan escenas de caos y destrucción

Los habitantes de la localidad describieronlas escenas de devastación, confusión y desesperación. Muchos creyeron inicialmente que se trataba de un bombardeo aéreo.

"Por pura suerte, mi teléfono me salvó la vida", relató una sobreviviente en redes sociales.

"Estaba sentada en mi habitación comiendo espaguetis y mirando el teléfono. Si hubiera estado comiendo en la cocina, probablemente hoy no estaría aquí para contarlo".

����BANGKOK (AP).- Una explosión ocurrida el domingo en un edificio en el noreste de Myanmar, que supuestamente almacenaba explosivos para la minería, dejó más de 45 muertos, según informaron los equipos de rescate y medios de comunicación independientes. @Gloz111 pic.twitter.com/WRVHduhrO0— Georg Grár (@GeorgGrar) May 31, 2026

La mujer sufrió una herida leve en una pierna, aunque su vivienda quedó destruida.

"La gente lloraba y llamaba a sus padres. Parecía que el mundo se había acabado", agregó.

Región bajo control de grupo insurgente

La zona donde ocurrió la explosión, próxima a la frontera con China, está bajo control del Ejército de Liberación Nacional Ta'ang (TNLA), una organización insurgente que durante años ha mantenido enfrentamientos esporádicos con el gobierno central de Myanmar en demanda de una mayor autonomía política y administrativa.

�������� Decenas de muertos y heridos deja una potente explosión en el noreste de Birmania



Al menos 46 personas murieron y 74 resultaron heridas en la aldea de Kaungtup tras una explosión en un edificio donde se almacenaban explosivos para la industria minera, reporta AP.



Según… pic.twitter.com/ytE5vhP31X— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 31, 2026

Aunque el grupo firmó un alto el fuego con el ejército birmano tras negociaciones mediadas por China en octubre del año pasado, las relaciones entre ambas partes siguen siendo tensas.

Explosivo era utilizado para actividades mineras

En un comunicado difundido a través de Telegram, el TNLA explicó que la gelignita almacenada en el edificio destruido era utilizada en operaciones de minería y extracción.

Este explosivo, ampliamente empleado para la fragmentación de rocas, puede volverse extremadamente inestable si no se conserva en condiciones adecuadas.

Myanmar enfrenta una crisis prolongada

La tragedia se produce en medio de una profunda inestabilidad en Myanmar, donde el conflicto interno se ha intensificado desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021 que derrocó al gobierno electo encabezado por Aung San Suu Kyi.

Tras la represión de las protestas pacíficas contra la junta militar, numerosos grupos opositores tomaron las armas, dando paso a una guerra interna que afecta amplias regiones del país y que continúa teniendo un alto costo para la población civil.

EE