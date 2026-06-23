¿Donald Trump tomó un medicamento para bajar de peso? Así reaccionó la Casa Blanca

La Casa Blanca reaccionó de forma contundente a un rumor que apuntaba a que el presidente, Donald Trump, supuestamente accedió a un medicamento no autorizado para bajar de peso de una farmacéutica estadounidense, algo que fue señalado en una revista especializada en salud.

¿Qué se sabe del supuesto medicamento que tomó Trump para adelgazar?

El subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, negó esta información y puso en duda la credibilidad de STAT, una revista especializada en reportajes de salud que publicó un artículo que aseguraba que la farmacéutica Eli Lily facilitó un medicamento extraordinario a un paciente con las características del mandatario.

Según STAT, Eli Lilly y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) permitieron que una persona tuviera acceso al medicamento a través del programa de "uso compasivo" de esta última, que permite a los pacientes acceder a tratamientos experimentales si tienen problemas médicos que ponen en peligro su vida de forma inmediata.

STAT declaró que consultó con la Casa Blanca, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para saber si la solicitud era para Trump, pero no recibió respuestas directas.

Desai calificó a la reportera Lizzy Lawrence, autora del reportaje, como una "escritora de chismes", para negar las acusaciones contra Trump.

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¿Cómo está la salud de Donald Trump?

La salud del presidente ha sido objeto de atención pública en los últimos meses, especialmente después de que se hiciera visible una pérdida de peso.

En el informe médico divulgado por la Casa Blanca en mayo, el médico presidencial señaló que Trump goza de un "excelente estado de salud", atribuyó su pérdida de peso a cambios en la dieta y la actividad física y afirmó que está plenamente apto para ejercer la Presidencia.

JM