Cuatro personas mueren en nuevo tiroteo escolar en Turquía

Un estudiante abrió fuego de manera indiscriminada este miércoles dentro de dos salones de una escuela secundaria en el sureste de Turquía. El ataque dejó cuatro personas muertas y otras 20 heridas, según informó un funcionario. Se trata del segundo tiroteo de este tipo registrado en el país en apenas dos días.

El gobernador de la provincia de Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, señaló que el joven, quien también perdió la vida, llegó al plantel con varias armas que presuntamente pertenecían a su padre, un policía retirado. El estudiante llevaba consigo cinco armas de fuego y siete cargadores.

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Cuatro de los heridos del tiroteo en Turquía están graves

Entre las víctimas había un maestro y tres estudiantes, dijo Unluer. Al menos cuatro de los heridos estaban en estado grave. El motivo del ataque no se conocía de inmediato.

El ataque se produjo apenas al día siguiente de que 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaran heridas cuando un antiguo alumno abrió fuego en una escuela secundaria en la cercana provincia de Sanliurfa.

Hasta esta semana, este tipo de tiroteos escolares eran raros en Turquía.

Medios turcos habían informado de un despliegue de policías y ambulancias en la escuela en el distrito de Onikisubat de Kahramanmaras, después de que se escucharan disparos en el lugar. Imágenes de video en la escena mostraron cómo al menos dos personas eran subidas a ambulancias.

Los padres acudieron rápidamente a la escuela tras escuchar noticias de un ataque armado, informó la televisión NTV. La policía estableció un cordón de seguridad alrededor de la escuela, añadió.

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