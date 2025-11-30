Donald Trump llama "estúpida" a una periodista

Los periodistas que Donald Trump considera hostiles a su presidencia siempre fueron objeto de sus ataques. Sin embargo, últimamente, el magnate se dejó llevar por una serie de insultos específicamente dirigidos a reporteras, predominantemente sexistas y misóginos.

El más reciente fue hacia Nancy Cordes de la cadena "CBS". Tras el ataque en Washington contra dos soldados de la Guardia Nacional, el comandante en jefe acusó a la administración de Joe Biden de no haber realizado controles adecuados sobre los afganos que llegaron a Estados Unidos después de la retirada de las tropas estadounidenses.

Durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago el jueves, al día siguiente del asalto, la periodista le recordó al magnate que su "departamento de Justicia había informado que el FBI y el departamento de seguridad interna habían realizado controles exhaustivos sobre los afganos traídos a Estados Unidos".

En ese momento, Trump respondió con ira, diciéndole: "¿Eres estúpida? Eres una persona estúpida?". "Llegaron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, haces estas preguntas solo porque eres una persona estúpida", insistió.

Pocos días antes, había atacado a Katie Rogers del diario "New York Times", "culpable" de escribir un artículo que cuestionaba su energía y estado de salud.

La calificó de "hoja enemiga del pueblo".

Luego se dirigió a la reportera: "Es una periodista de tercera categoría, fea por dentro y por fuera".

Diez días atrás, se volvió viral un video donde el presidente silenciaba a Catherine Lucey, de Bloomberg, quien le preguntó por qué no quería publicar documentos sobre el caso Jeffrey Epstein.

"Quiet, quiet piggy" ("Silencio, silencio, cerdita"), fue la respuesta de Trump, utilizando un insulto sexista, humillante y hasta anti-animalista i se considera el término "piggy", "gorda como un cerdo", en un sentido despectivo.

MF