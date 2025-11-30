Un avión del gobierno venezolano realizó un viaje inusual hacia la frontera con Brasil, en medio de la creciente tensión militar entre Caracas y Washington, informó CNN.

La cadena de televisión utilizó Adsb Exchange, un sitio web especializado en rastreo de aeronaves, para localizar el avión, previamente utilizado por Maduro.

Según datos publicados, un Airbus A319 con matrícula YV2984, operado por la aerolínea estatal Conviasa, despegó de Caracas y llegó al estado brasileño de Roraima.

Los registros indican que el avión aterrizó en el aeropuerto de Santa Elena de Uairén, a unos 250 kilómetros de la frontera.

Consultado por CNN, el analista internacional Lourival Sant'Anna informó que, según fuentes militares y civiles, Maduro no se comunicó con las autoridades brasileñas ni hay indicios de que intente huir.

El ejército brasileño en la frontera confirmó que no hay alerta activa sobre movimientos anormales del Gobierno venezolano.

Depois de o Brasil ter concedido asilo à ex-primeira-dama do Peru, condenada por lavagem de dinheiro, Maduro pode ser o próximo a ser acolhido. Imagine o estrago que isso não causará na relação do governo brasileiro com Trump pic.twitter.com/Ijsln07fW6— Andre Marsiglia (@marsiglia_andre) November 30, 2025

