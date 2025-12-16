Difunden nuevas imágenes del presunto responsable del tiroteo en la Universidad Brown

Las autoridades mantienen este martes, por cuarto día consecutivo, el operativo de búsqueda del presunto atacante responsable del tiroteo ocurrido el sábado en la Universidad Brown, en Providence, Rhode Island, donde murieron dos estudiantes y al menos ocho personas resultaron heridas, algunas de gravedad. Como parte de las investigaciones, se difundieron nuevas imágenes con mayor nitidez del sospechoso.

Durante una conferencia de prensa conjunta, en la que participaron corporaciones policiales, el FBI y otras agencias, se informó que uno de los lesionados ya fue dado de alta. De los siete pacientes que continúan hospitalizados, uno permanece en estado crítico, cinco se reportan graves pero estables y uno más se encuentra estable. De acuerdo con el personal médico, la evolución general de los heridos es favorable.

Las autoridades no han revelado la identidad de los lesionados; sin embargo, confirmaron que las víctimas mortales fueron los estudiantes Ella Cook, de 19 años y originaria de Alabama, y MukhammadAziz Umurzokov, de 18 años, con doble nacionalidad estadounidense y uzbeka, quien aspiraba a estudiar Medicina.

Los videos difundidos por la policía, captados principalmente por cámaras de seguridad de viviendas cercanas al campus, permiten reconstruir parte del recorrido del presunto agresor. En las imágenes se observa a un individuo con vestimenta oscura y el rostro cubierto, caminando durante al menos dos horas por calles y aceras de la zona, antes de llegar al punto desde donde se realizaron los disparos.

Imagen cedida del cartel de búsqueda del sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown este martes, en Providence, Rhode Island (EE.UU.). EFE/ FBI

El jefe de la Policía del Departamento de Policía de Providence, Oscar L. Pérez, y otras autoridades han pedido nuevamente la cooperación del público para que preste atención a los movimientos del sospechoso en los videos, sus movimientos corporales, su postura, ropa o su forma de caminar en un intento de que pueda ser identificado", afirmó.

"La razón de ello es que el sábado por la noche, en la fecha en cuestión, nos enteramos de que esta persona se encontraba en ese barrio alrededor de las 10:30 de la mañana (hora local). En esta profesión también sabemos que muchos delincuentes estudian la zona durante semanas e incluso días antes de cometer el delito", afirmó Pérez, que también dijo han recibido "cientos de tips".

La Universidad Brown hizo la primera llamada a la policía reportando lo que ocurría a las 16:22 del sábado y poco después centenares de agentes con armas largas rastreaban la universidad y zonas aledañas en busca del tirador, del que todavía no han trascendido detalles.

TAMBIÉN LEE: Trump confirma que el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown no fue detenido

La policía local trabaja en conjunto con otras agencias en la búsqueda de sospechoso entre éstas el FBI que ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca al arresto de la "persona de interés" .

Mientras, se entrevista a todos los estudiantes que estaban en el salón donde ocurrió el tiroteo.

De acuerdo con el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, el tiroteo ocurrió en una parte antigua de un edificio de la universidad que tiene "pocas cámaras, o ninguna" , lo que obliga a la policía a depender principalmente de los vídeos de la zona residencial aledaña para intentar identificar a la "persona de interés".

"No existe ninguna grabación que muestre a esta persona que sea útil para identificarla y que no les hayamos facilitado", indicó Neronha en la conferencia de prensa conjunta.

YC