Devuelven a su hábitat a dos osos meleros afectados por los incendios de 2024 en Bolivia

Dos ejemplares de oso melero fueron liberados nuevamente en su entorno natural dentro de una reserva en el este de Bolivia, después de completar un proceso de rehabilitación tras las lesiones y el estrés provocados por los incendios forestales registrados en 2024, considerados la mayor emergencia ambiental que ha enfrentado el país.

Los animales, llamados Chirú y Pulgarcito por quienes participaron en su rescate, fueron trasladados en avioneta desde Santa Cruz de la Sierra hasta el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una zona protegida ubicada en el departamento de Santa Cruz que forma parte de uno de los ecosistemas más importantes del oriente boliviano.

Según informó la Gobernación regional, el operativo fue coordinado entre autoridades ambientales, guardaparques del área natural —situada en el municipio de San Matías, a unos 687 kilómetros de Santa Cruz— y el Programa de Manejo Integral de Fauna Silvestre, que supervisó el proceso de recuperación de los animales antes de su liberación.

Rehabilitación y cuidados especiales

Durante meses, los osos meleros recibieron atención veterinaria y cuidados especializados para garantizar que recuperaran sus capacidades físicas y de supervivencia. Este tipo de procesos busca asegurar que los ejemplares rescatados puedan reintegrarse con éxito a su hábitat, especialmente después de desastres ambientales que afectan gravemente la fauna.

Los incendios forestales de 2024 arrasaron amplias zonas de bosque y sabana en el oriente boliviano, afectando a numerosas especies silvestres y obligando a organizaciones ambientales y autoridades a rescatar y rehabilitar animales heridos o desplazados. La liberación de Chirú y Pulgarcito representa, según las autoridades, un pequeño avance en los esfuerzos por recuperar los ecosistemas dañados por aquella catástrofe.

Los animales, que fueron bautizados como Chirú y Pulgarcito por sus rescatistas. EFE/Gobernación de Santa Cruz

"El objetivo es devolver a estos animales al bosque, que es el lugar al que pertenecen”, señaló el director de Recursos Naturales de la gobernación, Adrián Arispe.

Ambos animales fueron rescatados durante los incendios forestales registrados en el país en 2024 y pasaron por un proceso de rehabilitación que estuvo a cargo de "profesionales comprometidos" con su recuperación para poder devolverlos a su hábitat , explicó por su parte la veterinaria de la Gobernación, Cecilia Dorado.

“Chirú y Pulgarcito vuelven a casa. Están nuevamente en el lugar de donde nunca debieron haber salido. Estos dos individuos pequeños y vulnerables sufrieron padecimientos muy duros durante los incendios forestales del 2024”, manifestó Dorado.

A su turno, el guardaparques Ricardo Barbery, del ANMI San Matías, destacó la coordinación interinstitucional para la conservación de la fauna silvestre en el área protegida. “No muchos animales han tenido la misma suerte, pero es algo significativo para el área protegida que pueda haber instituciones departamentales y nacionales que nos puedan ayudar a salvar vidas de la fauna", expresó.

La especie conocida como “Tamandua tetradactyla”

El oso melero (Tamandua tetradactyla), conocido también como tamandúa u oso hormiguero amazónico, es un mamífero de hábitos nocturnos y se alimenta principalmente de hormigas y termitas, lo que ayuda al control de insectos en los bosques y selvas. Su pelaje es de color dorado o tostado, con una mancha negra que se extiende por su lomo, hombros y vientre a manera de chaleco.

Los incendios forestales arrasaron más de 12 millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con la mayor crisis ambiental de su historia, lo que significa que no podrá recuperar lo que se perdió en más de cuatro meses de intensas quemas en bosques, pastizales y reservas naturales.

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia y se atribuyen sobre todo a los “chaqueos” o quemas controladas autorizadas para preparar los suelos para la siembra y el pastoreo.

TG