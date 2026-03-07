Trump evade responder sobre ayuda de Rusia a Irán para ubicar fuerzas estadounidenses

El presidente de EU, Donald Trump, evitó este viernes pronunciarse sobre versiones difundidas por medios estadounidenses que señalan que Rusia estaría compartiendo información de inteligencia con Irán acerca de la ubicación y movimientos de tropas, buques y aeronaves estadounidenses.

“¡Qué pregunta tan tonta! Estamos hablando de otra cosa”, respondió el mandatario a un reportero durante un acto celebrado en la Casa Blanca relacionado con el deporte universitario.

Consultado también sobre los reportes, el secretario de Defensa de EU, Pete Hegseth, aseguró en una entrevista que el presidente “es muy consciente de quién está hablando con quién” en el escenario internacional.

El pentágono "rastrea todo"

“Estamos rastreando todo”, añadió el jefe del Pentágono en la conversación televisiva, cuya emisión completa aún no ha sido difundida. Los informes citados por la prensa apuntan a que Washington sigue de cerca cualquier posible cooperación militar o de inteligencia entre Moscú y Teherán en medio de la creciente tensión en la región.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el viernes que la perspectiva de que Rusia comparta inteligencia con Irán "claramente" no está haciendo una diferencia en la guerra con Irán.

La situación política en Moscú

Moscú ha condenado los ataques de EU e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas a Trump , en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

Expertas consultadas por The Washington Post recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

TG