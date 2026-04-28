Detienen a 44 personas en Brasil tras operativo internacional contra explotación infantil

La Policía de Brasil detuvo este martes al menos a 44 personas durante un amplio operativo contra redes dedicadas a la explotación de menores y la distribución de contenido sexual infantil , en una acción coordinada con autoridades de otros 15 países.

De acuerdo con la comisaria Rafaella Parca, responsable del área de combate a delitos cibernéticos vinculados al abuso sexual infantil dentro de la Policía Federal, los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia con material ilícito en su posesión.

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En operativo contra redes de explotación de menores participaron 746 agentes de la Policía Federal

Las autoridades brasileñas, que se desplegaron en los 27 estados del país, también lograron rescatar a cinco menores víctimas de los explotadores en la operación, que continúa abierta.

En el ámbito internacional, se han cumplido de forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Después de Brasil, el país con más mandatos judiciales de registro es Argentina, con 68 órdenes, país que colaboró con Brasil en la organización de la operación.

La mayoría de las detenciones no están relacionadas entre sí, con excepción de algunos casos, y la comisaria explicó que la operación se lanzó de forma coordinada para enviar un "recado" a la sociedad y a los abusadores.

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"Queremos mostrar a las víctimas que no están solos, que hay policías apoyando; y a los abusadores, que estamos atentos. Es un recado colectivo frente a un crimen complejo" , dijo Parca.

Parte de los denunciados compartía el material sexual infantil en grupos de mensajería, en aplicaciones como Whatsapp, Telegram y Signal.

En el operativo brasileño, participaron 746 agentes de la Policía Federal y de las policías civiles regionales de todos los estados del país.

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