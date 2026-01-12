Delcy Rodríguez reafirma que sigue al frente de Venezuela tras publicación de Trump

La Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este lunes que continúa al frente del Ejecutivo venezolano , luego de que el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicara una imagen alterada de su perfil en Wikipedia, en la que se le señala como “Presidente de Venezuela” en enero de 2026.

Durante una transmisión en el canal estatal del país sudamericano, la Mandataria destacó que Venezuela sigue siendo un país soberano e independiente , y que actualmente depende de su Administración.

“Desde acá ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia sobre quién manda en Venezuela. Aquí hay un gobierno que manda en Venezuela”, señaló Rodríguez, sin mencionar de forma explícita al líder estadounidense.

En su discurso, Rodríguez subrayó que en Venezuela existe una presidenta encargada y calificó como “rehén” al depuesto Presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación del Gobierno de Estados Unidos en Caracas.

“Avanzamos en relaciones internacionales basadas en el respeto y en el marco de la legalidad internacional, para reivindicar y proteger los derechos de nuestra amada Venezuela”, concluyó la Ejecutiva.

Cabe recordar que Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos generados con inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de generar polémica. No obstante, la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio y seguía indicando su cargo real como presidente de Estados Unidos.

El domingo, el Mandatario estadounidense afirmó que espera visitar Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez “en algún momento” , además de asegurar que Estados Unidos “se está llevando muy bien con el liderazgo” del país tras la captura de Maduro.

