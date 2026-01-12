Miles de enfermeras en tres sistemas hospitalarios de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, se declararon en huelga este lunes, después de que las negociaciones durante el fin de semana no lograran avances en sus disputas contractuales.

La huelga se estaba llevando a cabo en el Hospital Mount Sinai y dos de sus campus asociados, con líneas de piquete formándose. Los otros hospitales afectados son New York-Presbyterian y el Centro Médico Montefiore en el Bronx.

Según la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, alrededor de 15 mil enfermeras participan en la huelga.

La huelga, que ocurre durante una temporada de gripe severa, podría obligar a los hospitales a transferir pacientes, cancelar intervenciones o desviar ambulancias. También podría poner presión sobre los hospitales de la ciudad que no están involucrados en la disputa contractual, ya que los pacientes evitan los centros médicos afectados por la huelga.

Los hospitales involucrados han estado contratando enfermeras temporales para intentar cubrir la brecha laboral durante el paro, y dijeron en un comunicado durante las negociaciones que harían "lo que sea necesario para minimizar las interrupciones". Montefiore publicó un mensaje asegurando a los pacientes que las citas se mantendrían.

El paro laboral ocurre en múltiples hospitales simultáneamente, pero cada centro médico está negociando con el sindicato de manera independiente. Varios otros hospitales en toda la ciudad y en sus suburbios llegaron a acuerdos en los últimos días para evitar una posible huelga.

Las demandas de las enfermeras varían según el hospital, pero los principales problemas incluyen los niveles de personal y la seguridad en el lugar de trabajo. El sindicato dice que los hospitales han dado a las enfermeras cargas de trabajo inasumibles.

Las enfermeras también quieren mejores medidas de seguridad en el lugar de trabajo, citando incidentes como uno de la semana pasada, cuando un hombre con un objeto afilado se atrincheró en una habitación de hospital en Brooklyn y luego fue abatido por la policía.

El sindicato también quiere límites en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales.

Los hospitales sin fines de lucro involucrados en las negociaciones dicen que han estado trabajando para mejorar los niveles de personal, pero afirman que las demandas del sindicato en general son demasiado costosas.

Las enfermeras votaron para autorizar la huelga el mes pasado.

Tanto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, como el alcalde, Zohran Mamdani, habían expresado su preocupación por la posibilidad de la huelga. A medida que se acercaba el plazo de la huelga, Mamdani instó a ambas partes a seguir negociando y llegar a un acuerdo que "honre a nuestras enfermeras y mantenga nuestros hospitales abiertos".

"Nuestras enfermeras mantuvieron viva a esta ciudad en sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable", dijo Mamdani.

La última gran huelga de enfermería en la ciudad fue hace solo tres años, en 2023. Ese paro laboral, en Mount Sinai y Montefiore, fue breve y duró tres días. Resultó en un acuerdo que aumentó el salario un 19% en tres años en esos hospitales.

También llevó a mejoras prometidas en el personal, aunque el sindicato y los hospitales ahora discrepan sobre cuánto progreso se ha logrado, o si los hospitales están retrocediendo en las garantías de personal.

