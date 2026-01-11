El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán "tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos" de EU e Israel en la región "serán objetivos legítimos".

Lee también: Papa León XIV llama al diálogo y la paz en Irán y Siria

Trump amenaza con intervenir en la República Islámica

El político iraní recomendó al presidente estadounidense, Donald Trump, desconfiar "de los consejos que reciba sobre un ataque a Irán" y extendió sus advertencias a los aliados de los Estados Unidos en la región.

Este mensaje llega después de que Trump amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

Qalibaf también señaló que Irán está luchando simultáneamente en cuatro frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista, contra Estados Unidos y e Israel, a quienes acusó de aprovecharse de las "legítimas" demandas económicas de los iraníes.

Ejército israelí dice estar siguiendo las protestas en Irán

Por otro lado, el ejército israelí dice estar siguiendo las protestas en Irán, que calificó como un "asunto interno iraní", y afirma que está preparado para defenderse, así como "responder con fuerza" en caso necesario.

En un comunicado enviado a EFE, el Ejército asegura que este fin se semana se llevaron a cabo varias evaluaciones de la situación bajo el liderazgo del jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

Te puede interesar: A una semana de la invasión en Venezuela, Trump reconfigura su poder

"Estamos monitoreando los acontecimientos en Irán; las protestas son un asunto interno iraní", dice la nota.

Y añade que, no obstante, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "están preparadas defensivamente y mejoran continuamente sus capacidades y disponibilidad operativa".

"Estaremos equipados para responder con fuerza si es necesario. Las FDI continuarán operando para proteger a los ciudadanos del Estado de Israel", concluye la nota.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS