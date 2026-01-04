Estados Unidos no mantiene tropas en territorio de Venezuela, afirma Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

"No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela" dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. "Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro", agregó.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

