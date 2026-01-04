Domingo, 04 de Enero 2026

Estados Unidos no mantiene tropas en territorio de Venezuela, afirma Rubio

Las declaraciones del secretario Marco Rubio se hacen un día después de que su país llevara a cabo la operación relámpago para capturar a Maduro

Por: EFE

De acuerdo con Marco Rubio, las fuerzas estadounidenses solo estuvieron dos horas en territorio venezolano cuando fueron a buscar a Maduro. EFE/EPA/N. Combeau

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó este domingo que su país no mantiene tropas en territorio de Venezuela, un día después de la operación relámpago de Washington para capturar y sacar de Caracas al presidente Nicolás Maduro.

"No tenemos fuerzas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela" dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a NBC News. "Solo estuvieron por cerca de dos horas cuando fueron a capturar a Maduro", agregó.

