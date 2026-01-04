Tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores durante la madrugada de este 3 de enero en Caracas, Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos después de bombardear la capital del país, lo ocurrido generó gran conmoción en el mundo.

Después de que Donald Trump confirmara que había ordenado el operativo, en redes sociales las reacciones de distintos creadores de contenido se polarizaron de inmediato, entre ellos el abogado Juan Hernández, mejor conocido en TikTok como @ladefensamasleal, quien desató polémica al ofrecer sus servicios legales para defender a Maduro.

Abogado de TikTok desata polémica

Por medio de la plataforma, el creador de contenido mencionó que le habían llegado cientos de mensajes de sus seguidores, donde le solicitaron que defendiera a Nicolás Maduro después de la invasión militar del gobierno de Donald Trump.

"¿Qué si lo defenderíamos? Claro que sí, de hecho, todos nos pudimos percatar de cuál fue la forma en que lo detuvieron a él y a su esposa (...) yo creo que esto fue sin un documento que sustentara la causa legal de su detención, por lo tanto creo que con una defensa adecuada se pudiera lograr su libertad", aseguró el tiktoker.

Además, añadió que confía plenamente que en su bufete jurídico ganaría un juicio contra el gobierno de EU: "Si llegaran a contratar a La Defensa más Leal, desde luego que nosotros lograríamos su libertad, dependiendo de las acusaciones".

Sus palabras provocaron una oleada de críticas entre los usuarios, quienes no dudaron en dejar comentarios sarcásticos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV