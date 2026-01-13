Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, desmintió este lunes cualquier tipo de conversaciones con Estados Unidos, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, instara a la isla a pactar “antes de que sea tarde”. Díaz-Canel aclaró en su cuenta de X que solo existen contactos técnicos en materia migratoria y reafirmó su disposición a un diálogo “serio y responsable” basado en igualdad soberana, respeto mutuo y Derecho Internacional, sin injerencia externa.

Trump había señalado que Cuba debía negociar con Washington tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, principal proveedor de crudo para la isla, y sugirió incluso que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría liderar Cuba, comentario que generó polémica.

La situación energética de la isla es crítica: antes del arresto de Maduro, Cuba recibía unos 35 mil barriles diarios de petróleo de Venezuela, junto con 5 mil 500 de México y 7 mil 500 de Rusia. La falta de electricidad provoca apagones diarios, reflejo de la profunda crisis económica agravada por la pandemia y sanciones estadounidenses, que según reportes ante la ONU le costaron a la isla 7 mil 500 millones de dólares desde febrero de 2024.

En respuesta a las tensiones, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró que México mantiene un suministro histórico de petróleo a Cuba y está dispuesto a facilitar un diálogo bilateral. China también pidió a Estados Unidos cesar sanciones y medidas coercitivas, en beneficio de la paz regional.

CT