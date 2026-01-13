Martes, 13 de Enero 2026

Más de cien niños han muerto en Gaza tras alto al fuego: Unicef

Unicef ha certificado la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas bajo ataques de drones -incluidos drones y cuadricópteros-

Por: EFE

El portavoz de Unicef también criticó la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias. EFE/H. IMAD

Más de cien niños han muerto por ataques israelíes en Gaza en los tres meses de alto el fuego, advirtió este martes desde la Franja el portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef), James Elder.

Unicef ha certificado la muerte de al menos 60 niños y 40 niñas bajo ataques de drones -incluidos drones y cuadricópteros-, y de tanques, entre otros, señaló en rueda de prensa telemática para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra.

Elder matizó que este número solo refleja los incidentes donde hubo suficientes detalles para confirmar el fallecimiento, por lo que la cifra de niños palestinos asesinados podría ser incluso mayor.

"Un alto el fuego que frena las bombas es un avance, pero uno que aún entierra niños no es suficiente", denunció el portavoz desde Gaza.

Elder aclaró que los ataques que mataron a un centenar de niños se dieron al oeste de la 'línea amarilla', "donde están los palestinos".

La 'línea amarilla' es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, el 54 % de Gaza, continúa bajo dominio militar de Israel.

El portavoz de Unicef también criticó la decisión de Israel de restringir el acceso a Gaza a 37 organizaciones humanitarias.

"Cuando ha prohibido a organizaciones clave entregar ayuda y dar testimonio, así como el acceso a periodistas extranjeros, ¿cree que restringir el escrutinio sobre el sufrimiento de los niños va a limitar las consecuencias?", lamentó. 

