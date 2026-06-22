Cuba declara duelo oficial por la muerte de Ramiro Valdés

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró 18 horas de duelo oficial el próximo martes 23 por el fallecimiento del vice primer ministro Ramiro Valdés Menéndez , una de las figuras históricas de la revolución de la isla, informaron este lunes medios oficiales.

El duelo comenzará a las 06:00 hora local (10:00 GMT) del 23 de junio y finalizará a las 12 de la noche (04:00 GMT) del propio día, según detalla el decreto presidencial publicado en la web Cubadebate.

Asimismo, establece que durante este periodo de vigencia del duelo oficial, la bandera cubana se izará a media asta en los edificios públicos e instituciones militares.

Gobierno destaca su legado revolucionario

El Gobierno cubano, al informar el pasado domingo el fallecimiento de Valdés en La Habana a los 94 años, destacó su "brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria" y que es "merecedor del respeto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria".

Preparan homenaje póstumo y funerales con honores militares

Este lunes el Ejecutivo insular comunicó que en la mañana de este martes 23 tendrá lugar un homenaje póstumo a Valdés en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) en La Habana, donde "estarán expuestos los restos mortales del querido combatiente".

La nota leída en la televisión estatal precisó que, en cumplimiento de la "última voluntad" de Valdés, de "descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico (Ernesto Che Guevara)", sus restos "serán inhumados, en la mañana del jueves 25 de junio, en ceremonia con honores militares en el Mausoleo del Frente de Las Villas, de la ciudad de Santa Clara (centro)".

Además, indicó que "en todas las capitales provinciales y en el municipio especial Isla de la Juventud se realizarán ceremonias de homenaje".

Díaz-Canel lamenta la pérdida de un referente histórico

Díaz-Canel expresó en un mensaje de condolencias que "la partida física del Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, duele profundamente, como la de un padre".

"Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria", escribió Díaz-Canel en la red social X.

Resaltó que "cada acto de la vida del Comandante estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl Castro, a sus compañeros de lucha y al Programa del Moncada, cuya esencia justiciera defendió, desde el asalto a la fortaleza de la dictadura en 1953 hasta el último aliento de su ejemplar vida este Día de los Padres".

Uno de los últimos líderes de la generación histórica de la revolución

Valdés era uno de los últimos representantes de la denominada generación histórica de la revolución de la isla y del estrecho círculo que, con Fidel Castro al frente, tomó el poder en 1959 e implantó un sistema socialista de corte soviético en Cuba.

Tenía el título de Héroe de la República de Cuba y ocupó los altos cargos de ministro del Interior, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, vice primer ministro del sector de la Construcción, ministro de la Informática y las Comunicaciones y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

También era miembro fundador del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y de su Buró Político (alta dirección).

Participó en la recuperación de los restos del Che Guevara

Al recordar su trayectoria, los medios estatales han resaltado que cumplió importantes misiones de carácter oficial, político y económico, entre ellas, la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos de Ernesto 'Che' Guevara y sus compañeros en la guerrilla de Bolivia.

EFE

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