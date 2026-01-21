Congela Unión Europea ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

La relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. El Parlamento Europeo decidió congelar el proceso de ratificación del acuerdo comercial alcanzado en 2024 con Washington, como respuesta directa a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles y presionar a varios países europeos por su negativa a respaldar la anexión de Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca.

La decisión, respaldada por una mayoría de los principales grupos políticos del Parlamento, frena la votación que estaba prevista para las próximas semanas y que contemplaba la eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses. Aunque la suspensión no cancela de manera definitiva el acuerdo, sí envía una señal política contundente a la Casa Blanca y genera incertidumbre entre empresas de ambos lados del Atlántico.

El conflicto se agravó luego de que Trump amenazara con imponer tarifas de hasta 15% -incluso nuevos gravámenes- a países como Francia, Alemania y Dinamarca, en un intento por forzar apoyo a sus planes sobre Groenlandia. Estas presiones también han puesto a prueba las alianzas estratégicas dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Ante este escenario, la Unión Europea analiza diversas opciones. Entre ellas destaca la posible activación del instrumento anticoerción, conocido como la “bazuca comercial”, que permitiría responder de manera gradual: primero mediante negociaciones y, en última instancia, con represalias comerciales, sanciones o la suspensión formal del acuerdo. También se contempla reactivar un paquete de aranceles por hasta 93 mil millones de euros, previamente acordado y suspendido para evitar una guerra comercial total.

Francia ha encabezado la postura más firme. El presidente Emmanuel Macron y su canciller han insistido en que Europa no debe ceder ante el chantaje ni aceptar la “ley del más fuerte”.

La posible solución pasa por desescalar el conflicto mediante el diálogo político de alto nivel. Si Washington mantiene su postura, Bruselas parece dispuesta a utilizar todas sus herramientas económicas y diplomáticas para proteger sus intereses y preservar la unidad europea.

