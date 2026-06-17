La tormenta tropical "Arthur" amenaza el sur de Estados Unidos con lluvias intensas, inundaciones repentinas potencialmente mortales y fuertes vientos, informó este miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

El ciclón, el primero de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, amenaza especialmente las costas de Texas y Luisiana, con efectos que también se extenderán hacia Misisipi, Alabama, el noroeste de Florida, e incluso Georgia, donde también se prevén marejada ciclónica, oleaje peligroso, corrientes de resaca y posible formación de tornados aislados.

El sistema, que se formó este miércoles en el Golfo de México, se encontraba a unos 35 kilómetros al norte-noroeste de Matagorda (Texas), y a unos 310 kilómetros al suroeste de Lake Charles (Luisiana), según el más reciente boletín del NHC, con sede en Miami.

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"Arthur" presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noreste a 11 km/h, mientras los vientos de fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 280 kilómetros desde su centro.

El organismo mantiene avisos de tormenta tropical entre Sargent (Texas) y Morgan City (Luisiana), y prevé que “Arthur” continúe su desplazamiento hacia el interior del sureste de Texas durante las próximas horas, con debilitamiento gradual y posible disipación entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Los meteorólogos prevén acumulados de lluvia de entre 12.5 y 2.50 centímetros, con máximos aislados de hasta 50 centímetros.

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Esta es la primera tormenta de la actual temporada de huracanes del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos previó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre en el Atlántico, por debajo del promedio histórico y después de los 13 ciclones de 2025, cuando ningún huracán tocó suelo estadounidense por primera vez en una década.

JM