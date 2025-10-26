"Melissa" continúa su movimiento por el Caribe como un potente huracán de categoría 4, con pronósticos de un rápido fortalecimiento de camino a Jamaica , en alerta junto a porciones de la Española por fuertes lluvias e inundaciones repentinas, informó este domingo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El ojo de la tormenta se encontraba esta mañana a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Kingston, Jamaica y a unos 450 kilómetros al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba, con vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, ráfagas superiores y vientos huracanados que se extienden hasta 35 kilómetros desde el centro.

"Melissa" avanza lentamente a unos 7 kilómetros por hora hacia el oeste, advierte el parte del NHC, emitido a las 9:00 hora local (13:00 GMT).

Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, previenen sobre "una intensificación rápida adicional hasta esta noche, seguida de fluctuaciones en la intensidad" antes de que toque tierra en Jamaica como un "huracán mayor" entre la noche del lunes y la mañana del martes, cuando también se espera que llegue a Cuba.

Después de pasar por Jamaica y el sureste de Cuba, pronostican que llegará a las Bahamas el miércoles.

"Melissa" deja tres muertos en Haití

La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y dejó a millones de personas sin agua potable en la República Dominicana, donde la tormenta también ha provocado el desplazamiento de cientos de personas.

Las autoridades de Jamaica han advertido a la población sobre el peligro que se avecina, insistiendo en que la "furia" de Melissa golpeará a toda la isla.

Con "Melissa" ya suman 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes "Erin", "Gabrielle", "Humberto" e "Imelda", y las tormentas "Andrea", "Barry", "Chantal", "Dexter", "Fernand", "Jerry", "Karen", "Lorenzo" y "Melissa", entre las que "Chantal" ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.

MV