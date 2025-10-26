Papa León XIV reza por las familias afectadas por inundaciones en México

Este domingo, el Papa León XIV expresó su solidaridad y su cercanía a los damnificados por lluvias torrenciales e inundaciones en cinco estados de México, catástrofe por la que han muerto, hasta el momento, 80 personas.

"Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad" , dijo el Pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.

Asimismo, confió a la intercesión de la Virgen María "las almas de los difuntos".

Las lluvias que golpearon el centro-oriente de México hace dos semanas han dejado hasta el momento 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas, de acuerdo con el micrositio oficial habilitado por el Gobierno de México ante la emergencia.

Los datos gubernamentales indican que el mayor número de decesos se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 22 decesos y 2 personas desaparecidas, y Querétaro con un muerto.

El viernes, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, afirmó que ya se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por las lluvias y deslaves en los cinco estados afectados.

Por su parte, el día de ayer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100 % a los usuarios afectados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



