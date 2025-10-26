Papa León XIV reza por las familias afectadas por inundaciones en México

Este domingo, el Papa León XIV expresó su solidaridad y su cercanía a los damnificados por lluvias torrenciales e inundaciones en cinco estados de México, catástrofe por la que han muerto, hasta el momento, 80 personas."Expreso mi cercanía y afecto a las poblaciones del México oriental afectadas en los últimos días por los aluviones. Rezo por las familias y por todos aquellos que han sufrido por esta calamidad", dijo el Pontífice tras el rezo del Ángelus, asomado a la ventana del Palacio Apostólico.Asimismo, confió a la intercesión de la Virgen María "las almas de los difuntos".Las lluvias que golpearon el centro-oriente de México hace dos semanas han dejado hasta el momento 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas, de acuerdo con el micrositio oficial habilitado por el Gobierno de México ante la emergencia.Los datos gubernamentales indican que el mayor número de decesos se ha dado en Veracruz, con 35 y 7 personas que todavía no se han localizado. Seguido de Hidalgo, con 22 fallecidos y 9 desaparecidos; Puebla con 22 decesos y 2 personas desaparecidas, y Querétaro con un muerto.El viernes, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, afirmó que ya se ha restablecido la comunicación terrestre en 202 de las 288 comunidades que resultaron incomunicadas por las lluvias y deslaves en los cinco estados afectados.Por su parte, el día de ayer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el suministro eléctrico ha sido restablecido al 100 % a los usuarios afectados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB