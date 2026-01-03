En redes sociales comenzaron a circular imágenes que presuntamente muestran el momento en el que Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas de Estados Unidos. En el material, el mandatario aparece esposado y escoltado por supuestos agentes de la DEA frente a un avión.

Sin embargo, se trata de fotografías y videos generados con inteligencia artificial. Entre los indicios que delatan su falsedad están inconsistencias de iluminación, sombras irreales y detalles anatómicos imprecisos, además de errores en uniformes y emblemas.

A ello se suma que, de acuerdo con los detalles difundidos sobre el operativo, no participaron elementos de la DEA, sino una fuerza militar de élite conocida como Fuerza Delta (Delta Force), lo que contradice lo que muestran las imágenes virales.

El presidente Donald Trump declaró en una entrevista con Fox News que el traslado se realizó en helicóptero, junto con la esposa de Maduro, y que actualmente se encuentra en un buque de la Armada estadounidense.

No es la única desinformación difundida en las últimas horas. También circuló la versión sobre la presunta muerte de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, la cual fue desmentida luego de que el propio funcionario publicó un video llamando a la calma y a confiar en el gobierno.

