Expresidente de Bolivia es detenido por presunta corrupción

El ex mandatario de Bolivia, Luis Arce, está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos

Por: El Informador

Luis Arce fue interceptado cuando se encontraba por la zona de Sopocachi y fue trasladado a las oficinas centrales de la FELCC Anticorrupción. EFE / ARCHIVO

El expresidente de Bolivia Luis Arce, fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, confirmó su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

Según reportes, el ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas. Esto durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), durante su gestión como ministro de Economía.

El ex mandatario fue interceptado cuando se encontraba por la zona de Sopocachi y fue trasladado a las oficinas centrales de la FELCC Anticorrupción, para responder por el caso del Fondo Indígena donde la Fiscalía procesa a varias personas por la malversación de altos montos de dinero, destinados a obras sociales pero que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno del entonces presidente.

Información en desarrollo.

*Con información de EFE

