Dos primos nacidos en La Sabana, Venezuela, fueron cruciales para que la vinotinto consiguiera el campeonato del Clásico Mundial de Beisbol frente al equipo anfitrión, Estados Unidos. Ronald Acuña Jr. y Maikel García, se confirmaron como dos de los mejores beisbolistas en el mundo para hacer historia con su país.

Por un lado, García, quien fue el MVP del torneo, señaló la calidez que recibieron del público que se dio cita en cada uno de sus compromisos. Además, recordó los hits que conectaron tanto él como Ronald en el duelo contra Italia, los cuales significaron la voltereta para clasificarse a la final y, a la postre, convertirse en campeones del mundo.

“Nunca jugué con un público como este. Fue como si estuviéramos en Venezuela, todo eso significó una gran victoria para nosotros. Nos motivamos a venir en cada uno de los juegos y siempre tratamos de brindar lo mejor de nosotros para el país. Necesitábamos esto y la gente de Venezuela lo necesitaba también”.

“Siempre tengo que estar listo. Ronald es uno de los mejores jugadores. Cuando conseguimos ese hit contra Italia y terminamos el partido, le agradecí a Dios. Simplemente, es estar listo para ese momento”, indicó García.

Por su parte, Acuña lanzó una respuesta contundente contra aquellas personas que los criticaron durante el torneo y puso el título con Venezuela como el momento más feliz en su carrera como deportista, indicando que, aunque ama a los Bravos de Atlanta, institución con la que juega en la MLB, no deja de ser venezolano, por lo que este logro es aún más especial.

“Siempre hemos sido criticados, pero las críticas son parte del deporte. Ahora somos campeones del mundo, somos el mejor equipo del mundo, somos los número uno del mundo. Nosotros no nos enfocamos en la crítica, nos enfocamos en el juego, en hacer más carreras que el equipo contrario y creo que eso es lo más importante”.

“Este momento es el número uno en mi carrera. Amo al equipo de los Bravos de Atlanta, pero antes de eso, yo nací en Venezuela, y gracias a dios, hoy en día somos campeones. Me gusta Atlanta y mi relación con el equipo, pero cuando se trata de Venezuela dejo todo en el campo, y no pienso en nada, solo quiero jugar por mi pueblo”, añadió Ronald.

