Una jornada deportiva escolar terminó en tragedia este lunes en Pawtucket, Estados Unidos, luego de que un tiroteo registrado durante un partido de hockey sobre hielo dejara al menos dos personas muertas —entre ellas una niña—, tres heridos en estado crítico y al presunto agresor fallecido.

El ataque ocurrió poco después de las tres de la tarde en la pista cubierta del Lynch Arena, donde se disputaba un encuentro entre equipos de instituto como parte de un torneo escolar con la participación de varios planteles de la región.

Según autoridades locales, los disparos se produjeron al inicio del partido y estuvieron dirigidos contra personas que se encontraban entre el público.

La jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, informó en rueda de prensa que una de las víctimas mortales es una menor de edad y que la segunda persona falleció posteriormente en el hospital. Las tres personas que resultaron heridas permanecen hospitalizadas en condición crítica.

Goncalves indicó que las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo tenía un “objetivo específico” y podría estar vinculado con una disputa familiar. No obstante, declinó precisar si las víctimas tenían relación directa con el agresor o detallar sus edades.

De acuerdo con reportes difundidos por CNN, citando fuentes policiales, el incidente habría derivado de un conflicto doméstico y el atacante presuntamente disparó contra integrantes de su propia familia.

La jefa policial confirmó que el sospechoso murió en el lugar y que, según los indicios preliminares, se habría quitado la vida con el arma utilizada.

El alcalde de East Providence, Bob DaSilva, expresó sus condolencias a través de redes sociales e informó que “el tirador aparentemente también se quitó la vida”, al tiempo que lamentó la muerte de la menor.

Por su parte, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, señaló que las autoridades estatales colaboran con el alcalde de Pawtucket, Donald Grebien, así como con corporaciones policiales locales y estatales para esclarecer los hechos. En la investigación también participa el Buró federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

El superintendente de las escuelas públicas del norte de Providence, Joseph Soho, declaró al Providence Journal que todos los estudiantes que participaban en el partido se encuentran a salvo y bajo resguardo. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias que originaron el ataque.

