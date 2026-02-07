La Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de atender conflictos internacionales, comenzando por la situación en Gaza, tiene previsto celebrar su primera reunión el próximo 19 de febrero en Washington D.C ., de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca citadas por el medio Axios.

Además de abordar el conflicto, el encuentro buscará reunir recursos destinados a la reconstrucción de Gaza, territorio que ha sufrido graves daños tras dos años de bombardeos continuos en el contexto de la confrontación con Israel.

Te puede interesar: Noruega investiga a exlíder del Comité del Nobel por vínculos con Epstein

De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca que solicitaron anonimato, la sesión se realizará en el Instituto de Paz de la capital estadounidense.

El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una breve publicación en redes sociales.

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

El estatuto otorga amplios poderes a su presidente, es decir, Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.

También puedes leer: Alerta en el este de EU por ola de frío ártico; esperan hasta 34 grados bajo cero

De Latinoamérica se han sumado Argentina, El Salvador y Paraguay. La membresía permanente en la junta cuesta mil millones de dólares.

A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza que fue alcanzado el pasado octubre, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.

Al menos 72 mil 027 palestinos han muerto desde el inicio de la ofensiva del Ejército de Israel contra el enclave en octubre de 2023, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP