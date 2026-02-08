¿TikTok puede generar adicción? Esto dice la empresa

La empresa china TikTok afirmó el pasado viernes que la investigación de la Comisión Europea, la cual señala que la plataforma presenta un diseño “adictivo” para los usuarios, se sustenta en una caracterización que calificó como completamente falsa y sin fundamento.

A través de un comunicado, un vocero de la compañía aseguró que la firma emprenderá todas las acciones necesarias para refutar dichas conclusiones utilizando los recursos legales y administrativos disponibles.

El Ejecutivo comunitario concluyó hoy que varias de las características de la plataforma, como su "scroll infinito", la visualización automática de vídeos, las notificaciones y su sistema de recomendación de contenidos "altamente personalizada" fomentan la adicción de los usuarios y pueden causarles "un daño físico y mental", especialmente a los menores.

Todo ello puede "llevar al comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios", señaló la Comisión, citando estudios científicos, y culpó a TikTok de ignorar medidas que puede llevar a cabo para evitar estos riesgos.

En concreto, considera que las herramientas para reducir el tiempo de uso de la plataforma no son eficaces porque son "muy fáciles" de desactivar y que tampoco funcionan los sistemas de control parental porque requiere que los padres tengan el conocimiento adecuado para utilizarlos.

El Ejecutivo comunitario considera que TikTok está violando la ley de servicios digitales de la Unión Europea y le ha pedido que modifique el diseño de la plataforma. Si no lo hace o no está satisfecha con los cambios que proponga en el futuro, puede multarle con hasta el 6 % de su facturación anual a nivel global.

