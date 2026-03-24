Aumentan a 69 los muertos en accidente aéreo en Colombia; había 126 pasajeros

Autoridades de Colombia elevaron la tarde de este martes 24 de marzo del 2026 a 69 los muertos por el accidente en un avión militar ocurrido ayer, 23 de marzo, que dejó heridos a otros 57 uniformados; el siniestro fue catalogado como uno de los accidentes aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra, esto de acuerdo con información corroborada por la agencia AFP.El Comando General de las Fuerzas Militares colombianas dijo en el último balance que, tras consolidar la información, establecieron que iban a bordo 126 personas; la víspera aseguraron que había 128. El Ejército colombiano confirmó asimismo el deceso de 61 de sus militares, la mayoría soldados; la Fuerza Aeroespacial Colombiana seis de sus miembros y la Policía Nacional dos más.Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales, una teoría que cobró cierta fuerza con el paso de las horas.JM