Aumentan a 69 los muertos en accidente aéreo en Colombia; había 126 pasajeros

Autoridades de Colombia elevaron la tarde de este martes 24 de marzo del 2026 a 69 los muertos por el accidente en un avión militar ocurrido ayer, 23 de marzo, que dejó heridos a otros 57 uniformados; el siniestro fue catalogado como uno de los accidentes aéreos más graves registrados en el país en las últimas décadas.

¿Cómo ocurrió el accidente de un avión militar en Colombia?

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se estrelló en Puerto Leguízamo, un poblado ubicado en la Amazonía colombiana, poco después de despegar. Pretendía transportar a los militares a otra población del mismo departamento de Putumayo cuando se precipitó a tierra, esto de acuerdo con información corroborada por la agencia AFP.

El Comando General de las Fuerzas Militares colombianas dijo en el último balance que, tras consolidar la información, establecieron que iban a bordo 126 personas; la víspera aseguraron que había 128.

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¿Todas las víctimas pertenecían al Ejército de Colombia?

El Ejército colombiano confirmó asimismo el deceso de 61 de sus militares, la mayoría soldados; la Fuerza Aeroespacial Colombiana seis de sus miembros y la Policía Nacional dos más.

Las autoridades aún investigan la causa del siniestro y han dicho que no hay indicios de que se haya tratado de un ataque de grupos ilegales, una teoría que cobró cierta fuerza con el paso de las horas.

JM

