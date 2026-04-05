Artemis II: Astronautas reportan fallo en el inodoro espacial; qué fue lo que pasó

El desarrollo exitoso de una misión espacial no solo depende de la potencia de sus motores, sino también del adecuado funcionamiento de los sistemas que garantizan la vida a bordo. En este contexto, poco después del lanzamiento de la misión Artemis II, los cuatro astronautas que viajan en la nave Orión enfrentaron un primer desafío técnico relacionado con el Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS).

La falla fue detectada mediante una señal de advertencia que indicaba un problema en el controlador del sanitario de alta tecnología. De acuerdo con reportes oficiales de la NASA y del centro de control en Houston, la situación obligó a la tripulación a intervenir de inmediato para evitar posibles riesgos tanto operativos como sanitarios durante el viaje, el cual tiene una duración estimada de diez días.

En ningún momento interrumpió la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy. EFE/A. Gemignani/NASA

¿Cuál fue el problema y cómo se resolvió?

El origen del problema se ubicó en el ventilador del sistema, que se encontraba bloqueado. En condiciones de microgravedad, este tipo de instalaciones depende completamente de la succión de aire para funcionar correctamente, por lo que un fallo en este componente impide el manejo seguro de los desechos.

De no haberse resuelto, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen habrían tenido que aplicar protocolos alternativos, como el uso de bolsas de recolección similares a las empleadas en las misiones Apolo. Este recurso, además de ser menos higiénico, puede afectar tanto la salud como el estado anímico de la tripulación en un espacio reducido.

La solución fue resultado de un trabajo coordinado entre el equipo a bordo y los ingenieros en Tierra. Con ayuda de herramientas especializadas diseñadas para la nave, los astronautas realizaron ajustes en las tuberías y en los componentes internos del ventilador. Tras varias horas de trabajo, lograron liberar el mecanismo y restablecer el flujo de aire necesario para el funcionamiento del sistema.

Una vez superado el inconveniente, la tripulación tomó un periodo de descanso de cuatro horas antes de continuar con las maniobras destinadas a elevar la órbita y mantener la ruta hacia la Luna. La NASA describió el incidente como un “inconveniente menor”, destacando que no afectó la seguridad ni los objetivos de la misión.

El sistema UWMS forma parte de las nuevas tecnologías diseñadas para mejorar las condiciones de vida en el espacio, ofreciendo mayor comodidad en comparación con misiones anteriores.

La misión continúa conforme a lo previsto, reafirmando que la capacidad de respuesta ante imprevistos es un elemento fundamental en la exploración espacial.

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