“Viva la paz siempre”: el mensaje de Claudia Sheinbaum a su llegada a España

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este viernes a Barcelona, España, donde fue recibida por integrantes de la comunidad mexicana que radica en esa ciudad, en el marco de su participación en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

A su llegada, decenas de connacionales se congregaron en las inmediaciones para darle la bienvenida con pancartas, banderas de México y música jarocha, en un ambiente festivo que evocó tradiciones nacionales a miles de kilómetros de distancia. Entre porras y muestras de apoyo, los asistentes destacaron el orgullo de mantener vivas sus raíces y su cercanía con los procesos políticos del país.

El encuentro, señalaron algunos de los presentes, refleja el vínculo que mantienen los mexicanos en el extranjero con su nación, así como con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. La presencia de la mandataria fue vista por algunos como un gesto de cercanía hacia la diáspora mexicana en Europa.

Cuestionada por medios de comunicación sobre el carácter de su visita, Sheinbaum respondió de manera breve al ser interrogada sobre si se trataba de un hecho histórico: “Sí, gracias”, expresó.

Respecto al mensaje que México lleva a España en el actual contexto internacional, la Presidenta fue enfática: “Viva la paz siempre”, afirmó, subrayando el posicionamiento del país en favor del diálogo y la estabilidad global. Además, aseguró que siempre respaldará a los connacionales que se encuentran en otros países.

Previamente, la titular del Ejecutivo federal salió cerca de la medianoche del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y arribó al Aeropuerto de Madrid, donde hizo escala antes de trasladarse a Barcelona. En ese punto también fue recibida por connacionales, con quienes convivió entre saludos, fotografías y muestras de afecto.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la Presidenta atiende a personas que se le acercan en la sala de espera, en un ambiente cercano.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, durante su participación en la cumbre, Sheinbaum sostendrá reuniones con diversos jefes de Estado, entre ellos Pedro Sánchez, presidente de España; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.

Asimismo, como parte de su gira de trabajo, la mandataria tendrá un encuentro con la comunidad mexicana residente en España y visitará el Centro Nacional de Supercomputación, donde realizará un recorrido y sostendrá reuniones con académicos y funcionarios.

La SRE detalló que la Presidenta está acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

De acuerdo con el itinerario, el viaje durará menos de dos días y se prevé que Sheinbaum regrese a México el domingo.

Integrantes de Morena en el exterior también acudieron a recibirla en Barcelona. Maria Ixelt Romero, del Comité Región Europea, señaló que prepararon un recibimiento con flores y expresaron entusiasmo por la visita. Según lo previsto, la mandataria se hospedará en un hotel de la ciudad y continuará con sus actividades oficiales, además de posibles encuentros con mexicanos residentes en la capital catalana.

El Universal

EL INFORMADOR

España marca su postura en la guerra

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“¡No estuvieron ahí para nosotros!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes que el Gobierno de España “no estuvo ahí” cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva.

“¡No estuvieron ahí para nosotros!”, publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.

El titular del artículo señalaba que “el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes”, acompañado por una fotografía de la ministra Margarita Robles.

El Gobierno de Pedro Sánchez fue de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, una posición a la que se han sumado otros países debido a las disrupciones económicas derivadas del conflicto, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz.

CT