NIPAH: Experto revela por qué el virus mortal de la India está despertando alarmas

La detección de dos contagios por el virus Nipah en Bengala Occidental, en la India, ha provocado una amplia difusión mediática y reactivado la preocupación sanitaria, pese a que hasta el momento no se ha confirmado ningún fallecimiento. Este hecho resulta relevante, ya que en brotes anteriores de esta enfermedad, considerada altamente letal, suele registrarse al menos una muerte. Aun así, las autoridades sanitarias solo han confirmado dos casos, identificados alrededor del 11 de enero, y han descartado un escenario de expansión descontrolada.

La alerta se originó cuando, el 12 de enero de 2026, fuentes oficiales notificaron dos casos sospechosos de infección por Nipah, de acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Sudeste Asiático. Ambos positivos se confirmaron el 14 de enero. Se trata de dos enfermeras de una clínica privada ubicada en Kolkata, a unos 24 kilómetros al norte de Calcuta, quienes habrían estado expuestas al virus durante una visita laboral al distrito de Purba Bardhaman, donde tuvieron contacto con una persona fallecida por causas no esclarecidas y que no fue confirmada como muerte por Nipah.

Qué se sabe de los casos más recientes

Las dos pacientes presentaron cuadros clínicos graves. Una de ellas mostró una evolución favorable, con reducción en la necesidad de oxígeno y retiro de la intubación el 16 de enero de 2026. La segunda permanece en estado de coma, sin cambios positivos en su condición. Estos son los primeros casos registrados en Bengala Occidental desde 2007.

Tras conocerse los contagios, se evaluó a otros profesionales de la salud que tuvieron contacto con las pacientes. Un médico y otra enfermera desarrollaron fiebre y tos, por lo que fueron hospitalizados ante la sospecha de infección; sin embargo, ambos dieron negativo a Nipah y continúan bajo observación como contactos de riesgo alto y bajo. Además, otro trabajador sanitario considerado caso sospechoso fue ingresado en el hospital de enfermedades infecciosas de Beleghata.

Estas situaciones llevaron a algunos medios a reportar hasta cinco contagios, información que fue desmentida por las autoridades indias. En declaraciones a la agencia ANI, el exasesor de Salud del Gobierno estatal y especialista en enfermedades infecciosas, Sayan Chakraborty, aclaró:

“Recibimos una actualización hace una hora. Indicaba que solo hay dos casos de este tipo. Algunos medios habían afirmado que había cinco casos, pero no es verdad. Hubo algunos casos sospechosos y sus pruebas dieron negativo y todos esos pacientes ya han sido dados de alta. No se han encontrado otros casos todavía”.

El virus Nipah es considerado especialmente peligroso debido a su elevada tasa de mortalidad y a la ausencia de tratamientos o vacunas aprobadas. Desde su identificación inicial en Malasia en 1999, la OMS lo ha incluido de forma recurrente en sus listas de patógenos prioritarios. La letalidad puede oscilar entre el 40% y el 75%. Se trata de un virus zoonótico, que se transmite de animales a humanos, ya sea por consumo de alimentos contaminados o por contacto directo entre personas, aunque su capacidad de contagio es limitada en comparación con otras enfermedades infecciosas. Los principales reservorios son los murciélagos frugívoros y, en ciertos contextos, los cerdos.

Beatriz Escudero, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), explica que el Nipah pertenece a un grupo de virus en los que el ser humano “es un huésped accidental”. Al igual que ocurre con el ébola, el patógeno circula de manera natural en animales y solo ocasionalmente infecta a personas. La especialista añade que la falta de un tratamiento específico responde tanto a la complejidad científica (ya que su estudio requiere laboratorios de nivel de bioseguridad 4) como a la escasa financiación destinada a este tipo de enfermedades. “Este tipo de enfermedades no son en las que se invierte más”, señala, aunque destaca que existen al menos tres vacunas en desarrollo, algunas ya probadas en humanos en fases iniciales y otras con resultados positivos en primates.

Historial del virus

En los últimos años, se han registrado brotes pequeños pero recurrentes de Nipah en la India y Bangladés, así como casos aislados en Malasia y Singapur. Estos episodios suelen involucrar entre dos y seis personas y, en la mayoría, se han producido fallecimientos. En Bangladés, por ejemplo, se contabilizaron cuatro y cinco muertes en 2024 y 2025, respectivamente, mientras que en la India se registraron dos muertes en cada uno de esos años. El brote más grave ocurrió en Kerala en 2018, con 17 fallecidos. En contraste, el episodio actual en Bengala Occidental no ha provocado muertes.

Desde España, el Ministerio de Sanidad ha señalado que el riesgo global es “muy bajo debido a la falta de reservorios naturales en la mayor parte de los países”. Asimismo, indicó que “el riesgo actual para la población de España, a reevaluar a medida que se disponga de más información, se estima muy bajo”. No obstante, subrayó la importancia de las medidas de control en hospitales, al advertir que “el patrón de transmisión nosocomial observado en este brote indica la importancia de las medidas de control de infección en el ámbito sanitario asistencial”.

La OMS también ha evaluado como “bajo” el riesgo de expansión del virus en la India. Un portavoz del organismo afirmó a EFE que “India tiene la capacidad de contener estos brotes, como se ha probado en casos pasados”. En respuesta, el Gobierno de Bengala Occidental ha reforzado la vigilancia en las zonas afectadas, intensificando el rastreo de contactos.

Alrededor de 200 personas permanecen bajo supervisión en sus domicilios. El subdirector adjunto de Salud del estado, Subarna Goswami, explicó que, debido a que el periodo de incubación puede variar entre 4 y 45 días, los contactos deberán mantenerse en observación prolongada. “Solo después de tres meses, podremos decir que el brote ha terminado”, afirmó. Incluso se han tomado muestras de murciélagos en el zoológico local como medida preventiva.

La verdad detrás de la cobertura mediática

El profesor Ian Jones, catedrático de Virología de la Universidad de Reading, explicó a Science Media Center España que se trata de “un virus de murciélagos que provoca brotes zoonóticos ocasionales”. Aunque la mortalidad es alta, subraya que no se transmite de forma eficiente entre personas. “Los grupos de riesgo son los familiares cercanos y los trabajadores sanitarios que tratan a los casos primarios”, afirma, y añade que el riesgo para la población general “es prácticamente nulo”. “El virus nunca ha mostrado signos de propagación generalizada”, concluye.

Pese a estos datos, la cobertura mediática ha amplificado la alarma. El parasitólogo Rafael Toledo ha señalado que algunos enfoques responden más a estrategias de “clickbait” que a la gravedad real del brote. Entre los factores que habrían alimentado la atención mediática se encuentra la decisión de Tailandia de reforzar los controles sanitarios en aeropuertos para viajeros procedentes de Bengala Occidental.

Con información de EFE

