Israel reabrirá el cruce fronterizo de Gaza con Egipto como parte del alto al fuego

Israel informó el viernes que reabrirá durante el fin de semana el paso fronterizo peatonal entre la Franja de Gaza y Egipto en ambos sentidos, una medida considerada clave dentro del plan de alto al fuego en Gaza.

El COGAT, la entidad militar israelí responsable de la coordinación de la ayuda humanitaria hacia el enclave, señaló en un comunicado que a partir del domingo se autorizará el tránsito restringido de personas por el cruce de Rafah, principal vía de conexión de Gaza con el exterior.

El anuncio siguió a declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y de Ali Shaath, recién nombrado para encabezar el comité administrativo palestino que gobierna los asuntos diarios de Gaza, de que probablemente se abriría pronto.

El COGAT declaró que tanto Israel como Egipto controlarán a las entradas y salidas del cruce, que estará supervisado por agentes de la patrulla fronteriza de la Unión Europea. Además de los controles en el cruce, los palestinos que salgan y regresen serán revisados por Israel en el corredor adyacente, que permanece bajo control militar israelí.

El cruce ha estado prácticamente cerrado desde que Israel lo tomó en mayo de 2024, diciendo que la medida era parte de una estrategia para detener el contrabando de armas a través de la frontera por parte de Hamas.

Se abrió brevemente para la evacuación de pacientes médicos durante una breve tregua a principios de 2025 .

Israel se había resistido a la reapertura del cruce, pero la recuperación de los restos del último rehén el lunes allanó el camino para avanzar. Un día después, Netanyahu anunció que el cruce se abriría pronto de manera limitada y controlada.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política dijo a The Associated Press que inicialmente se permitiría el paso de docenas de palestinos en cada dirección, comenzando con evacuados médicos y palestinos que huyeron durante la guerra.

Añadió que se permitiría la salida de 50 evacuados médicos y la entrada de 50 retornados. No está claro si los evacuados médicos estarán acompañados por escoltas como lo han estado en otras ocasiones durante la guerra.

Miles de palestinos dentro de Gaza están tratando de salir del territorio devastado mientras muchos otros que huyeron del territorio durante los combates más intensos dicen que quieren regresar. Egipto solo alberga a decenas de miles de palestinos de Gaza.

Aproximadamente 20.000 palestinos enfermos y heridos necesitan tratamiento fuera de Gaza, según el ministerio de salud del territorio. En el pasado, los priorizados para la evacuación han sido principalmente niños, pacientes con cáncer y personas que sufren de trauma físico. La mayoría recibió tratamiento en Egipto.

Al menos 30.000 palestinos se han registrado en la embajada palestina en El Cairo para regresar a Gaza, según un funcionario de la embajada, que habló bajo condición de anonimato porque los detalles de la reapertura siguen en discusión.

La reapertura es uno de los primeros pasos en la segunda fase del acuerdo mediado por Estados Unidos el año pasado, que incluye temas desafiantes que van desde la desmilitarización de Gaza hasta la implementación de un gobierno alternativo para supervisar la reconstrucción del enclave mayormente destruido.

El sistema de salud de Gaza fue diezmado en la guerra, lo que hace que los procedimientos quirúrgicos avanzados estén fuera de alcance. Según el ministerio de salud, más de 18.000 pacientes palestinos están heridos y requieren tratamiento en el extranjero.

Antes de la guerra, Rafah enfrentaba fuertes restricciones, pero seguía siendo el principal cruce para las personas que se movían dentro y fuera de Gaza, mientras también manejaba el comercio entre Egipto y el territorio.

En 2022, las Naciones Unidas registraron más de 133.000 entradas y 144.000 salidas a través de Rafah, aunque muchas involucraron a las mismas personas cruzando múltiples veces. Las autoridades egipcias permitieron importaciones en 150 días del año, y más de 32.000 camiones de mercancías ingresaron.

Aunque Gaza tiene otros cuatro cruces fronterizos, el resto se comparte con Israel, y solo Rafah conecta el territorio con otro país.

Netanyahu indicó esta semana que el enfoque de Israel está en desarmar a Hamás y destruir sus túneles restantes. Sin estos pasos, sostuvo, no habrá reconstrucción en Gaza, una postura que podría hacer del control de Israel sobre Rafah un punto clave de influencia.

