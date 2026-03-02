Antes de lanzar la Operación Furia Épica, los demócratas cuestionan amenazas de Irán contra EU

Senadores del Partido Demócrata pusieron en duda este lunes los argumentos de la Administración de Donald Trump para llevar a cabo la Operación militar Furia Épica, en la que fue abatido el ayatolá Ali Jameneí junto con cientos de personas en Irán.

El senador Mark Warner, miembro del Comité de Inteligencia del Senado, aseguró tras una sesión informativa clasificada que “no existía una amenaza inminente” contra EU que justificara la acción militar ejecutada el fin de semana en Medio Oriente.

Acciones por malos entendidos

Warner señaló que, con base en la información presentada a los legisladores, las advertencias emitidas por Irán estaban dirigidas principalmente contra Israel y que la Administración habría interpretado esos señalamientos como amenazas directas contra territorio estadounidense.

Sus declaraciones abren un nuevo frente de tensión política en Washington, donde crece el debate sobre el alcance de las facultades presidenciales para ordenar operaciones militares sin autorización explícita del Congreso.

Se espera una votación de la Cámara Alta sobre la posibilidad de limitar los poderes de guerra del presidente. EFE/W. Oliver

Por su parte, el líder demócrata, Chuck Shumer, dijo que las respuestas de la Administración fueron "completamente insuficientes".

“Los golpes más duros aún están por venir”

La sesión fue atendida por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien previo a la reunión dijo a la prensa que el objetivo estadounidense en territorio iraní era asegurarse de destruir la tenencia y capacidad de producir misiles balísticos.

Además, Rubio agregó que "los golpes más duros" para Irán "aún están por venir", reforzando el discurso previo del presidente Trump, quien adelantó que la campaña militar en la región podría extenderse durante las próximas cuatro semanas.

Este martes se espera que altos mandos militares, junto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, acudan a una nueva sesión informativa ante el Senado y una posible votación de la Cámara Alta sobre la posibilidad de limitar los poderes de guerra del presidente.

TG