Un equipo conformado por 100 rescatistas ha trabajado durante más de 48 horas en un intenso operativo para liberar a Hernán Gil, un ciudadano venezolano que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio en Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados hace casi una semana.

Uno de los 64 rescatistas portugueses que participan en las labores explicó a EFE que la operación es extremadamente delicada debido a que Hernán se encuentra en el sótano del inmueble, donde existe una gran acumulación de materiales que compromete tanto la estabilidad de la estructura como la seguridad del propio sobreviviente. Por ello, las maniobras avanzan con extrema precaución.

Gil está siendo hidratado y el equipo de rescate está en constante comunicación con él, pasándole también medicación.

"Estamos muy cerca pero necesitamos máxima seguridad, estamos trabajando despacio. Tenemos que llegar más cerca para que sea seguro sacarlo sin comprometerlo a él ni a nosotros", explicó el rescatista.

El grupo, en el que también participan chilenos y estadounidenses, no tiene claro cuánto más puede demorar el operativo porque mientras más se acercan a él, más riesgo hay y un mayor equipo se necesita, según de relatan.

"Es difícil saber cuánto tiempo, ahora estamos trabajando con un escáner sónico", dijo.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil pudo preservar su vida gracias a la garita que fue su escudo de protección.

Su esposa Gusbimar González ha estado frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, horas después de los terremotos.

"Lo que sí me dicen es que está un poco difícil el acceso hacia él y que están tratando de quitar los escombros con herramientas manuales porque no pueden meter máquinas ya que el edificio está muy afectado", dijo a EFE el lunes la esposa.

Llegan a Venezuela 3 mil 660 rescatistas extranjeros

Tras los terremotos de hace una semana, a Venezuela han llegado 3 mil 660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según el Gobierno.

En su último balance, El Ejecutivo indicó que unas 6 mil 461 personas han sido rescatadas y al menos mil 943 han fallecido, mientras que 10 mil 571 resultaron heridas.

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NA