EU mantendrá venta de armas a aliados de la OTAN para apoyar a Ucrania

Este miércoles, Matthew G. Whitaker, embajador permanente de Estados Unidos ante la OTAN, aseguró que el Gobierno estadounidense continuará con la venta de armamento a sus países aliados para que sea destinado a Ucrania a través de la llamada iniciativa PURL, impulsada por la Alianza Atlántica.

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Durante una rueda de prensa previa a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), programada para el próximo 7 y 8 de julio en Ankara, el funcionario estadounidense destacó que Washington mantendrá sus operaciones de apoyo a la nación liderada por Volodímir Zelenski y confió en que otros aliados se sumen a estos esfuerzos.

"Estados Unidos, como siempre digo, no va a desaparecer. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y esperamos que nuestros aliados se unan a nosotros en ese esfuerzo", indicó Whitaker.

Estados Unidos mantendrá apoyo militar a Ucrania

Preguntado por qué espera en relación con Ucrania en esa cita, el embajador aseguró que "los anuncios de Estados Unidos y sus aliados van a ser importantes".

"Hemos puesto en marcha el programa PURL, del que he hablado en numerosas ocasiones, y hemos vendido más de 6 mil millones de dólares en sistemas de alta calidad fabricados en Estados Unidos, incluidos misiles de defensa aérea Patriot y PAC-3, a Ucrania y a nuestros aliados de la OTAN, quienes a su vez se los han suministrado a Ucrania", recordó.

Señaló que siguen trabajando en esa vía y que "juntos" apoyan a Ucrania y esperan que los aliados europeos "asuman la carga de una guerra en el continente europeo".

Whitaker destacó el "gran trabajo" que los ucranianos están realizando en el campo de batalla y consideró que PURL (la lista de prioridades de material de defensa para Ucrania), que se puso en marcha hace un año, ha sido "una pieza importante en ello".

"Nuestros aliados compran armas estadounidenses y se las suministran a Ucrania, y son las mejores armas disponibles. Hemos destinado más de 6 mil millones de dólares a ese programa y seguimos haciéndolo; creo que, de hecho, es un auténtico éxito", insistió.

Embajador de EU pide mayor producción de defensa y habla sobre la paz

Al mismo tiempo, el embajador subrayó que no solo es necesario poner en marcha esta base industrial europea de defensa, sino también la estadounidense.

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"Estados Unidos necesita producir más y hacer más, pero bueno, me reservaré los anuncios (…), pero deben esperar compromisos sostenidos a largo plazo en apoyo a Ucrania que les ayuden a seguir en la lucha, a continuar con el éxito que han logrado y, al mismo tiempo, enviar a Rusia la señal de que esta guerra debe terminar", destacó.

Sobre una paz entre Ucrania y Rusia, Whitaker lamentó que, en este momento, "ninguna de las partes parezca estar dispuesta, en última instancia, a aceptar el mismo acuerdo" , pero garantizó que "seguiremos insistiendo y seguiremos hablando".

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