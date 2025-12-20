Los vuelos han evolucionado tanto que hoy es posible cruzar continentes completos sin tocar tierra ni una sola vez. Si alguna vez te habías preguntado cuáles son los más largos y sin escalas, entonces debes saber que hay rankings que ayudan a saberlo.

Dichos recuentos se basan en métricas y, aunque algunos toman como referencia la ruta más corta sobre la superficie terrestre, otros miden el promedio de horas a bordo. Te presentamos el top 5 basado en una revisión de los rankings Aviation, AirHelp, Travel Manager Internacional y Airhead, publicados entre 2024 y 2025.

Los 5 vuelos más largos y sin escalas

1. Nueva York (JFK) – Singapur (SIN)

Este vuelo aparece como el más largo del mundo en los rankings anteriormente mencionados. Una curiosidad sobre su trayecto es que pasa por el Polo Norte. Gracias al avión Airbus A350-900ULR, se mantiene sin escalas durante casi 19 horas.

Distancia aproximada: 15,300 a 15,349 kilómetros.

Duración estimada: 18 a 19 horas.

Aerolínea: Singapore Airlines.



2. Newark (EWR) – Singapur (SIN)

Durante años, este vuelo ocupó la primera posición de los rankings hasta que se añadió una ruta de salida en Nueva York, lo que permitió optimizar el viaje en condiciones de vientos y hasta nevadas. También es operado por Singapore Airlines y su trayecto es mayormente tomando por usuarios que viajan para hacer negocios, conectando polos financieros.

Distancia: 15,329 a 15,344 kilómetros.

Duración: 18 a 19 horas.

Aerolínea: Singapore Airlines.

Los vuelos de casi 19 horas representan lo más avanzado en aviación comercial.

3. Auckland (AKL) – Doha (DOH)

Esta ruta une a Oceanía con el Medio Oriente. Lo realiza Qatar Airways, empresa en la que destacan sus servicios para las clases business en viajes sin escalas. Además de ser considerado como el tercer vuelo más largo, ha ganado notoriedad por cruzar regiones con condiciones climáticas muy variables.

Distancia: 14,500 a 14,535 kilómetros.

Duración: 16 horas y media a 18 horas.

Aerolínea: Qatar Airways.

4. Perth (PER) – Londres Heathrow (LHR)

Este vuelo marcó un hito histórico: fue la primera conexión directa entre Europa y Australia, eliminando las escalas en Asia o el Medio Oriente.

Su ruta cruza zonas de fuertes vientos y requiere una precisión extrema en su planificación. Por ello, se ha decidido operarlo con un potente Boeing 787-9 Dreamliner, operado por los pilotos de Qantas Airways.

Distancia: 14,499 kilómetros.

Duración: 16 horas con 45 minutos a 17 horas con 45 minutos.

Aerolínea: Qantas Airways.

Los vuelos sin escalas entre Occidente y Oceanía son de los más demandados entre pasajeros de negocios.

5. Dallas–Fort Worth (DFW) – Melbourne (MEL)

Finalmente, en los rankings aparece el vuelo Dallas–Fort Worth (DFW) – Melbourne (MEL), que evita la ruta por Los Ángeles y abre una conexión directa entre Estados Unidos y Australia. Es uno de los tramos transpacíficos más exigentes, y su duración depende de los vientos.

Distancia: 14,468 a 14,472 kilómetros.

Duración: 17 a 18 horas.

Aerolínea: Qantas Airways.

Aunque los rankings se miden con diferentes criterios, la mayoría coincide en que estas 5 rutas dominan el panorama de los vuelos más largos y continuos, pues sus trayectos transcontinentales son demandantes para los pilotos, la tripulación y los pasajeros.

