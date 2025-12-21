Ataque con misiles rusos arroja ocho fallecidos

Un ataque con misiles rusos contra la infraestructura portuaria en Odesa dejó ocho muertos y 27 heridos el viernes por la noche, informó el servicio de emergencias de Ucrania. Algunos de los afectados se encontraban en un autobús en el centro del ataque, mientras camiones y automóviles resultaron dañados por las explosiones e incendios en el estacionamiento del puerto. El gobernador de la región, Oleh Kiper, declaró que la infraestructura portuaria fue alcanzada con misiles balísticos.

Moscú no confirmó el ataque. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el viernes había atacado instalaciones de transporte y almacenamiento utilizadas por las fuerzas ucranianas, así como infraestructura energética vinculada al esfuerzo bélico de Kiev. En respuesta, drones ucranianos atacaron una plataforma petrolera rusa, el barco patrulla militar Okhotnik y otras instalaciones operadas por Lukoil en el Mar Caspio y Crimea , según el Estado Mayor General de Ucrania.

El ataque ocurre mientras un enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, se prepara para viajar a Miami para reunirse con enviados del presidente estadounidense Donald Trump, incluidos Steve Witkoff y Jared Kushner, en conversaciones sobre un plan de seguridad para Ucrania. La diplomacia estadounidense ha buscado mediar durante meses con reuniones en Berlín y Estados Unidos, aunque se enfrenta a posturas conflictivas entre Moscú y Kiev.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que mucho dependerá de la respuesta de Estados Unidos tras las reuniones con los rusos. Durante una conferencia de prensa en Kiev con el primer ministro portugués Luís Montenegro, Zelenski destacó un acuerdo con Portugal para producir conjuntamente drones marítimos, un área clave de cooperación en defensa para contrarrestar amenazas.

En el frente financiero, los líderes de la Unión Europea acordaron proporcionar 90 mil millones de euros a Ucrania para necesidades militares y económicas, aunque las negociaciones sobre el uso de activos rusos congelados no se resolvieron. El Fondo Monetario Internacional calcula que Ucrania necesitará 137 mil millones de euros en 2026 y 2027, mientras el país enfrenta un riesgo de bancarrota.

El presidente ruso Vladimir Putin ha reafirmado sus demandas maximalistas sobre Ucrania, pese a las pérdidas significativas de Moscú en el campo de batalla. Según analistas, los ataques y la presión militar rusa buscan consolidar su posición ante las negociaciones de paz, mientras Kiev y sus aliados trabajan en la diplomacia para garantizar seguridad y recursos económicos.

El ataque en Odesa subraya la vulnerabilidad de la infraestructura civil en la guerra y la complejidad de las negociaciones internacionales en curso, donde cada acción militar y diplomática influye en la estrategia global de la región.

La situación en Odesa y las reuniones diplomáticas previstas en Miami reflejan la interacción directa entre el conflicto armado y los esfuerzos internacionales por mediar en la crisis ucraniana, con implicaciones económicas, militares y humanitarias significativas.