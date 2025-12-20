Este sábado 20 de diciembre la aerolínea Easyjet se pronunció respecto a una situación en la que se acusó que a uno de sus vuelos se intentó embarcar a una anciana de 89 años fallecida en un avión que debía cubrir el trayecto entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en el sur de España, y el de Londres-Gatwick.El avión, de la compañía Easyjet, debía partir del aeródromo malagueño a las 11:15 horas (10:15 GMT) del pasado jueves, pero finalmente despegó con 11 horas y 15 minutos de retraso, según pudo comprobar EFE.Fuentes de la citada compañía aérea aseguraron este sábado a EFE que la mujer estaba viva cuando embarcó en el avión y que el fallecimiento se produjo "después del embarque".Las fuentes de Easyjet han asegurado a EFE que se permitió volar a la mujer "porque tenía un certificado médico que la habilitaba para viajar en avión y contaba con la asistencia de personal médico durante el trayecto"."Fue solo después de embarcar cuando necesitó asistencia médica y, lamentablemente, falleció", señalaron las citadas fuentes, que han ofrecido el "apoyo y la asistencia" de la compañía a la familia y amigos de la pasajera "en estos momentos tan difíciles"."El bienestar de nuestros pasajeros y tripulación es siempre la máxima prioridad de Easyjet, y pedimos a nuestros clientes comprensión en estas circunstancias", añadieron desde el aerolínea.Según adelantó el diario británico 'Daily Mail', la mujer de 89 años fue ayudada a subir a bordo del avión por cinco de sus familiares, quienes le dijeron al personal de la aerolínea que ella no se encontraba bien y se había quedado dormida, aseguraron testigos del incidente.Sin embargo, justo antes del despegue, la tripulación de cabina fue alertada del fallecimiento de la mujer y el avión, que había comenzado a rodar por la pista, tuvo que dar la vuelta y no despegar, añadió dicho periódico.Algunos pasajeros relataron cómo el cuerpo de la anciana fue empujado en silla de ruedas hasta los asientos ocupados por la familia en la parte trasera del avión y levantado hasta su asiento, con la ayuda de cinco familiares.Afirmaron que al grupo solo se le había permitido subir al avión porque le dijeron a un empleado de embarque, que había cuestionado la aparente mala salud de la mujer, que "simplemente estaba cansada", señaló la información del medio británico.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB