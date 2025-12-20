Esta es la lista de países que NO celebran la Navidad y cuáles son sus razones

La Navidad, celebrada anualmente el 24 y 25 de diciembre, es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial. Millones de personas esperan esta fecha para compartir tiempo de calidad con sus seres queridos, disfrutar de la gastronomía típica de la temporada e incluso participar en rituales culturales específicos. No obstante, hay una lista de países donde esta celebración no forma parte de las tradiciones. De hecho, en algunos lugares está prohibida debido a razones de índole cultural, religiosa o política.

La lista de países que NO celebran la Navidad y cuáles son sus razones

En Arabia Saudita, un país, con una mayoría musulmana, no reconoce la Navidad como una festividad oficial.

En China, aunque la Navidad no está prohibida, es considerada una festividad occidental. En ciertas regiones del país, se han impuesto restricciones a las decoraciones y celebraciones navideñas, especialmente en el ámbito público.

Corea del Norte no solo no celebra la Navidad, sino que también persigue las expresiones religiosas asociadas con el cristianismo, incluyendo las festividades navideñas.

En Tayikistán, una nación de Asia Central, las celebraciones navideñas están restringidas, y las tradiciones vinculadas a la Navidad son poco comunes debido a sus raíces culturales y religiosas.

Argelia, como en otros países de mayoría musulmana, la Navidad no es una festividad reconocida oficialmente ni celebrada por la mayoría de la población.

En Brunéi, las autoridades prohíben abiertamente la celebración de la Navidad para evitar influencias externas en la cultura islámica predominante.

Con una fuerte mayoría musulmana, Somalia también restringe cualquier celebración navideña en el país.

Uruguay es otro de los países en los que, aunque no está prohibida, la Navidad no tiene un carácter religioso oficial. En su lugar, el 25 de diciembre se celebra como el Día de la Familia.

¿Por qué se celebra la Navidad?

La tradición cristiana marca el origen de la Navidad, una celebración que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, tal como se relata en los Evangelios de Mateo y Lucas. No obstante, no fue sino hasta el siglo IV que se oficializó el 25 de diciembre como la fecha de esta festividad, decisión tomada durante el mandato del emperador Constantino. Según National Geographic, esta elección fue estratégica, pues coincidió con importantes festividades paganas -como las Saturnales romanas y el Sol Invictus-, lo que facilitó la transición de los paganos al cristianismo.

Aunque la Navidad mantiene sus raíces religiosas, en la actualidad ha trascendido la fe y se celebra en numerosos países como un momento para la unión familiar, de acuerdo con NatGeo. A pesar de su amplia difusión, es importante notar que esta tradición no es universal y las celebraciones varían significativamente según las costumbres de cada localidad.

*Con información de SUN y NatGeo

