Este es el mejor postre mexicano, según Taste Atlas

En épocas de listados de lo mejor del año debido a la cercanía del 2026, Taste Atlas ha renovado sus esperadas listas con lo mejor del mundo con respecto a platillos, recetas y gastronomía en general.

La enciclopedia digital reúne a los mejores platillos y cocinas del orbe y los califica con un sistema en el que se pueden otorgar hasta cinco estrellas a ingredientes, platillos, restaurantes y estilos de comida. En ese sentido, Taste Atlas reúne cinco listados generales con lo mejor de la cocina en el mundo a través de listados jerárquicos de cien elementos cada uno.

Las categorías son las siguientes:

Las cien mejores cocinas

Los cien mejores platillos

Los cien mejores postres

Las cien mejores regiones para comer

Las cien mejores ciudades para comer

Con este motivo, el día de hoy te revelamos qué postre quedó más arriba en el listado de la plataforma especializada en gastronomía.

¿Cuál es el mejor postre mexicano?

De acuerdo con los usuarios expertos de Taste Atlas, basados en una validación técnica de 2 mil 274 postres de todo el mundo, la Carlota de limón es el mejor postre mexicano.

Con una alta calificación de 4.4 estrellas sobre cinco, la Carlota de limón se ubica en la posición número quince de cien. Este espacio lo ganó debido a su característica refrescante y las capas de galletas María que equilibran los sabores. De acuerdo con la página en línea, dicho postre suele servirse tradicionalmente durante épocas de Pascua y Navidad.

El postre mexicano es realizado sin cocción, con las capas de galletas mencionadas, y con una sustancia cremosa hecha con jugo de limón y leche. La crema formada de esta unión debe enfriarse hasta el punto que logre una consistencia cercana a la de una nieve o helado.

