A pesar de tregua, Israel bombardea Gaza matando a 45 palestinos

Israel mató el domingo a 45 palestinos e hirió a otros 158 en bombardeos que lanzó de norte a sur de la Franja de Gaza tras acusar a Hamás de haber violado el alto el fuego, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave este lunes en su boletín diario, que recoge las víctimas del día anterior.

En su nota, Sanidad también informa de que durante la jornada de ayer los equipos de defensa recuperaron a 12 cuerpos de entre las toneladas de escombros que ha causado la ofensiva israelí en la franja. Así, en total, la cifra de personas palestinas asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 sube a 68 mil 216 y la de heridos a 170 mil 361, la mayoría con lesiones de por vida y amputaciones.

Israel sostiene que durante la mañana del domingo milicianos de Hamás lanzaron un misil antitanque y varios disparos contra soldados apostados en la ciudad sureña de Rafah, que resultaron en la muerte de dos soldados israelíes.

El grupo palestino, por su parte, desmintió haber participado en una operación lanzada contra soldados israelíes, además de asegurar que no tiene contacto con ningún miliciano en esa zona, que controla totalmente Israel. Asimismo, acusó a Israel de haber violado hasta en 80 ocasiones el alto el fuego, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Desde entonces, según Sanidad, los ataques israelíes han matado a 80 personas y han dejado a más de 300 personas heridas, además de que se han recuperado 436 cadáveres de entre los escombros. La Oficina de medios del Gobierno de Hamás, sin embargo, elevó esta mañana la cifra total de muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego a 97 y la de heridos a 230.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

