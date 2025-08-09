Zelenski llama a aliados europeos ante inminente encuentro entre Trump y Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, inició este sábado una nueva ronda de comunicaciones con sus principales aliados, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron. La iniciativa se produjo después de confirmarse que el presidente estadounidense, Donald Trump, planea reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, el próximo 15 de agosto.

A través de un mensaje en X, Zelenski destacó que Ucrania y sus socios europeos “están preparados para trabajar de la manera más productiva posible en favor de una paz verdadera”, declaración que realizó tras informar sobre su conversación con Macron.

El mandatario subrayó la importancia de que “los rusos no vuelvan a engañar a nadie” y reiteró que es necesario alcanzar “un final genuino de la guerra” y establecer “bases sólidas de seguridad” tanto para Ucrania como para otras naciones europeas, en referencia a las garantías que Kiev exige para un eventual acuerdo negociado.

En otro mensaje, tras dialogar con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Zelenski señaló que ambos coinciden en que, pese a que este viernes venció el ultimátum de Trump a Moscú para dar un paso hacia la paz, no se han registrado cambios en la postura de Rusia.

"Los rusos aún se niegan a detener las masacres, siguen invirtiendo en la guerra y siguen impulsando la idea de 'intercambiar' territorio ucraniano por territorio ucraniano, con consecuencias que solo garantizan una posición más favorable para Rusia para reanudar la guerra", afirmó el presidente.

Con ello aludió a la negativa de Moscú a acceder a un alto el fuego inmediato y a la posibilidad, insinuada por Trump, de que un acuerdo negociado implique un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania, lo que a su vez entrañaría cesiones territoriales por parte de Kiev.



"Todos nuestros pasos nos deben acercar más a un fin real de la guerra, no a una reconfiguración. Y nuestras decisiones conjuntas con nuestros socios deben estar al servicio de nuestra seguridad común", enfatizó.



Por otro lado, con Starmer, aseguró Zelenski, el presidente ucraniano comparte "la misma visión de la necesidad de una paz duradera para Ucrania y del peligro del plan ruso de reducirlo todo a un debate sobre lo imposible".



El líder ucraniano también se comunicó con el primer ministro estonio, Kristen Michal, continuando con una frenética ronda de contactos que le llevó a hablar el viernes con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; con el primer ministro checo, Petr Fiala; con el presidente letón, Edgars Rinkevics; y con el presidente polaco, Donald Tusk.



Zelenski conversó el jueves con el alemán Friedrich Merz y con la italiana Giorgia Meloni, después de que trascendiese tras la reunión entre Putin y el enviado especial de Trump que Ucrania no estaría presente en el primer encuentro a nivel de líderes desde que comenzó la guerra en 2022.

