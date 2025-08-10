De acuerdo con lo divulgado por el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva donde se autoriza al Pentágono a utilizar las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la ley a cárteles extranjeros de narcotraficantes -reconocidos como “terroristas”- y emprender operaciones militares directas en territorio extranjero y en las aguas territoriales correspondientes.

Lo anterior, de alguna manera, fue ratificado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien dijo que ambos países están unidos “como dos aliados soberanos” para enfrentar a un enemigo común y que “actuarán en forma colaborativa”. Pero, ¿qué tan colaborativa u obligada por las circunstancias?

El mensaje es muy claro y no se habla de excepciones en las operaciones militares. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum dijo el viernes que “Fuimos informados de que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio… esa orden no tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene que ver con su país, es al interior de Estados Unidos”. ¿Qué parte no entiende Claudia Sheinbaum?

Dice Claudia que “Estados Unidos no va a venir a México con militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado… la presencia en México -de militares extranjeros- está muy regulada”.

Los analistas internacionales, sobre todo en Washington, coinciden en que no hay excepciones -haciendo alusión a lo declarado por Sheinbaum- y menos cuando en nuestro país radican las principales organizaciones de “terroristas” de esa índole. No hay duda, es la orden más agresiva y extremista por parte de la Casa Blanca en llegar hasta donde sea necesario para cumplir con su objetivo de erradicar a los grupos delincuenciales.

Al margen de lo publicado por el rotativo neoyorquino, el mismo viernes por la noche Trump reconoció la intención de usar al Ejército fuera de su territorio, “librando un juego muy difícil”, justificando la acción al señalar que “Hay muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger a nuestro país. Tenemos que proteger a nuestro país”, pero sin dar más detalles de los operativos que se planean.

Ante todas esas realidades y argumentos, ante planteamientos claros de “emprender operaciones militares directas en territorio extranjero” -como señala la orden ejecutiva-, ¿qué parte no entiende Claudia Sheinbaum?

Usted, ¿qué opina?

