Washington D.C. se moviliza contra el gobierno de Donald Trump

Cientos de personas salieron este sábado a las calles de Washington D.C., capital de Estados Unidos, para protestar contra el hostigamiento y las detenciones de migrantes realizadas en la ciudad. Estas acciones fueron atribuidas a la Guardia Nacional y a diversas agencias federales desplegadas en la zona por orden del presidente Donald Trump.

La protesta, convocada por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, fue motivada por la presencia de tropas federales en la ciudad que -a dirección del Gobierno republicano- han "acosado, vigilado y detenido a residentes de clase trabajadora, migrantes y personas sin hogar", según indicó la convocatoria.

"Miles han sido detenidos o acosados simplemente por vivir sus vidas diarias", recalcó el escrito.

Hace tres semanas, el presidente Trump tomó el control de la Policía Metropolitana, desplegó cientos de agentes federales y activó unos ochocientos efectivos de la Guardia Nacional, al citar una cláusula de la Ley de Autonomía que rige el autogobierno de Washington desde 1973.

El mandatario republicano insiste en que su "campaña para desterrar los delitos" se debe a la "ola de crímenes" que, asegura, afecta a la ciudad, donde se han realizado más de seiscientos arrestos, entre ellos detenciones de indocumentados, según la Casa Blanca.

Las autoridades locales, que han demandado a la Administración Trump, dicen en cambio que los crímenes violentos han disminuido un 26 % en el primer semestre de 2025 frente al mismo periodo del año anterior.

Aproximadamente ocho de cada diez residentes en Washington se oponen a la toma federal de la Policía de D.C . y las patrullas de la Guardia Nacional, según una encuesta del diario The Washington Post y la Universidad George Mason de Virginia.

