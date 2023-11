Si has realizado el trámite de la visa para viajar a Estados Unidos de América, seguro que has notado que el proceso implica grandes periodos de espera. Si además lo has intentado en los consulados jaliscienses es todavía peor.

Guadalajara es uno de los lugares más tardados para conseguir la cita de la entrevista. Una vez llenada la forma de registro de solicitud, el consulado expide citas de hasta más de un año.

En Hermosillo la espera es de 651 días a diferencia de los 842 que promedian las citas en Guadalajara. Haciendo el registro y viaje a esta entidad, podrás ir a la cita a 191 días antes, aunque quizá esto no sea suficiente.

Para evitar cualquier tipo de espera larga, lo único que necesitas es que tu visa de turista tenga menos de cuatro años de vencida. Otros periodos de vencimiento u otro tipo de visa reqiuerirá otro tipo de tratamiento.

La solución es la misma: ir a los consulados con menor tiempo de espera. Estos son:

Ciudad Juárez : 3 días de espera.

: 3 días de espera. Mérida : 1 día de espera.

: 1 día de espera. Nogales: 7 días de espera.

Si tienes un viaje reciente al país vecino lo más probable es que te convenga viajar a una de estas tres localidades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB