¿Cómo solicito volver a ingresar a Estados Unidos tras el “perdón migratorio”?

Muchas personas tienen la duda de cómo pueden volver a pedir el permiso para solicitar el ingreso a los Estados Unidos, después de haber sido deportado o removido.

De acuerdo con los Servicios de ciudadanía e inmigración de EE. UU. si resultas inadmisible bajo la sección 212(a)(9)(A) o (C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), puedes utilizar este formulario para pedir el consentimiento de volver a solicitar admisión a los Estados Unidos, y puedas regresar legalmente.

En inglés, este consentimiento también es conocido como “permission to reapply”.

Detalles del Formulario

Fecha de edición:

Puedes encontrar la fecha de edición en la parte inferior del formulario e instrucciones. Las fechas están en formato mm/dd/aa (mes, día, año). Si completas e imprimes este formulario para enviarlo por correo postal, asegúrate de que la fecha de edición del formulario y los números de las páginas están visibles en la parte inferior de todas las páginas y que todas las páginas completadas sean de la misma edición del formulario.

Dónde presentar la solicitud:

Consulta la página web de Direcciones para Presentación Directa del Formulario I-212 para determinar dónde debes presentar tu Formulario.

Si eres un solicitante que presenta el Formulario I-212 ante el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ahora puedes presentar tu solicitud de manera electrónica a través del Sistema Electrónico para la Adjudicación Segura de Formularios (e-SAFE). La presentación en persona sigue disponible en los puertos de entrada designados de CBP o en las localidades de preautorización.

Tarifa de presentación:

$930.

Puedes pagar la tarifa con un giro postal, cheque personal, cheque de caja o pagar con una tarjeta de crédito mediante el Formulario G-1450, Autorización de Transacciones con Tarjeta de Crédito. Si pagas con cheque, debes hacer tu cheque pagadero a U.S. Department of Homeland Security.

Cuando envías un pago, aceptas pagar por un servicio gubernamental. Las tarifas de presentación y servicios biométricos son finales y no reembolsables, independientemente de cualquier acción que se tome en tu solicitud o petición, o si retira tu solicitud o petición.

Lista de Cotejo Opcional sobre Evidencia Inicial Requerida (para propósitos informativos únicamente)

No presentes esta lista de cotejo con su Formulario I-212. Es una herramienta opcional para que uses mientras preparas tu formulario, pero no sustituye los requisitos legales, reglamentarios, ni de las instrucciones del formulario. Se recomienda que revises estos requisitos antes de completar y presentar tu formulario. No envíes documentos originales a menos que te los soliciten específicamente en las instrucciones del formulario o en la reglamentación aplicable.

Consejos para Presentación de Formularios

Consulta la página Consejos para la Presentación de Formularios por Correo Postal para obtener información acerca de cómo asegurarte que aceptaron tu solicitud.

Completa todas las secciones del formulario. Rechazarán el formulario si las siguientes casillas están en blanco:

Apellido

Dirección Postal

Rechazarán cualquier formulario que no esté firmado.

Instrucciones Especiales

Si deseas recibir un correo electrónico o mensaje de texto para que te notifiquen que han aceptado tu Formulario I-212, en una localidad segura (lockbox) de USCIS, completa el Formulario G-1145, Notificación Electrónica de Aceptación de Petición/Solicitud y grápala a la primera página de tu solicitud.

