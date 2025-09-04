Visa Americana: Turistas tendrán que pagar arancel para visitar el país

A partir del 1 de octubre de 2025, las personas que soliciten una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos deberán cubrir un pago adicional de 250 dólares, informó el gobierno estadounidense. La disposición, denominada “Visa de Integridad del Visado”, tiene como finalidad incrementar los costos de tramitación para quienes viajan desde el extranjero.

¿Quiénes se verán afectados?

Este cargo extra recaerá principalmente en ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa, lo que incluye a gran parte de América Latina, Asia y otras regiones. En el caso de México, China y Brasil, el precio total del trámite ascenderá aproximadamente a 442 dólares, (aproximadamente 8 mil 293.78 pesos) de acuerdo con la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Contexto y razones de la medida

El incremento se aprobó dentro del One Big Beautiful Bill Act y se enmarca en la preparación del país para eventos internacionales de gran magnitud como America250, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.

De manera paralela, la administración estadounidense anunció nuevas restricciones migratorias, entre ellas limitar la estadía de estudiantes internacionales a cuatro años, así como modificar la duración de visas destinadas a intercambios culturales y corresponsales extranjeros, con el objetivo de “evitar el abuso de los visados y fortalecer la vigilancia de los visitantes”.

Especialistas en el sector advierten que el alza en los costos podría influir en la llegada de turistas y viajeros de negocios. Según datos de Reuters, en julio de 2025 la entrada de visitantes internacionales disminuyó un 3.1% respecto al mismo mes del año anterior.

